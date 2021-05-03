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При опрокидывании мотоблока в Ельском районе пострадал 11-летний пассажир
Источник материала: Навiны
Вечером 29 апреля в Ельском районе опрокинулся мотоблок, в результате чего пострадал ребенок.
По сообщению областной ГАИ, 46-летняя водитель мотоблока, не имеющая прав, ехала по дороге Заширье — Дуброва. Из-за резкого маневра, чтобы разминуться со встречным рейсовым автобусом, мотоблок съехал на обочину и опрокинулся.
Пассажир, который был рядом с водителем, получил травмы. Пострадавшего 11-летнего мальчика госпитализировали.
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Вечером 29 апреля в Ельском районе опрокинулся мотоблок, в результате чего пострадал ребенок.
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