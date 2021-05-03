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При опрокидывании мотоблока в Ельском районе пострадал 11-летний пассажир

03.05.2021 17:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вечером 29 апреля в Ельском районе опрокинулся мотоблок, в результате чего пострадал ребенок.

При опрокидывании мотоблока в Ельском районе пострадал 11-летний пассажир
Фото: pixabay.com

По сообщению областной ГАИ, 46-летняя водитель мотоблока, не имеющая прав, ехала по дороге Заширье — Дуброва. Из-за резкого маневра, чтобы разминуться со встречным рейсовым автобусом, мотоблок съехал на обочину и опрокинулся.

Пассажир, который был рядом с водителем, получил травмы. Пострадавшего 11-летнего мальчика госпитализировали.

 
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Вечером 29 апреля в Ельском районе опрокинулся мотоблок, в результате чего пострадал ребенок.
 
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