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Стась покинул «Авангард»
Источник материала: Tut.by
Белорусский форвард Андрей Стась покидает «Авангард»,
В 42 матчах минувшего регулярного чемпионата Стась набрал 8 (1+7) очков. В плей-офф он отметился 3 передачами в 19 играх. Хоккеист вместе с еще двумя белорусами — Готовцом и Комаровым — стал обладателем Кубка Гагарина — 2021 в составе «Авангарда».
Ранее сообщалось, что Стась перейдет в «Трактор».
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Хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина - 2021 в составе клуба.
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