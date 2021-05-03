Стась покинул «Авангард»

Источник материала: Tut.by

Белорусский форвард Андрей Стась покидает «Авангард», сообщает официальный сайт омского клуба.



Андрей Стась. Фото: hawk.ru

В 42 матчах минувшего регулярного чемпионата Стась набрал 8 (1+7) очков. В плей-офф он отметился 3 передачами в 19 играх. Хоккеист вместе с еще двумя белорусами — Готовцом и Комаровым — стал обладателем Кубка Гагарина — 2021 в составе «Авангарда».

Ранее сообщалось, что Стась перейдет в «Трактор».