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Стась покинул «Авангард»

03.05.2021 17:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский форвард Андрей Стась покидает «Авангард», сообщает официальный сайт омского клуба.


Андрей Стась. Фото: hawk.ru

В 42 матчах минувшего регулярного чемпионата Стась набрал 8 (1+7) очков. В плей-офф он отметился 3 передачами в 19 играх. Хоккеист вместе с еще двумя белорусами — Готовцом и Комаровым — стал обладателем Кубка Гагарина — 2021 в составе «Авангарда».

Ранее сообщалось, что Стась перейдет в «Трактор».

 
 
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Хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина - 2021 в составе клуба.
 
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