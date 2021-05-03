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140 декретниц из магазина «Домашний» не получили вовремя пособия. Что говорит ФСЗН? (обновлено)

03.05.2021 17:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Эпопея с сетью магазинов «Домашний» продолжается. Апрель прошел, а некоторые работницы сети до сих пор не получили пособия на детей. По словам читательницы, таких же, как она, в сети еще 160 человек. Выясняем, ждать ли пособий и что делать, если наниматель на грани и платить ему нечем.

«На что купить ребенку памперсы и еду, если родители не помогают и даже приходящего папы нет?»

Мы уже рассказывали о том, что с сентября 2020-го у сети «Домашний» начались проблемы с выплатой некоторым поставщикам, в начале нынешнего года эти проблемы приняли системный характер. Сотрудников принуждали увольняться «по собственному желанию», а теперь стало известно еще и о невыплате детских пособий некоторым работницам. Наша читательница Карина ушла в отпуск по уходу за ребенком два года назад с должности заведующей отделом минского магазина и в апреле не дождалась ежемесячного пособия.

— Когда стали приходить новости о закрытии магазинов, я позвонила в свою бухгалтерию. Мне сказали, что фонд соцзащиты переведет деньги на детей до конца месяца, и предложили заодно приехать забрать документы. Я отказалась и предложила сделать все по закону. Мне сказали: «Ну, тогда ждите», — вспоминает молодая мама.

Пособие Карине обычно приходило 20-го числа. Но не в этот раз. Девушка забеспокоилась и позвонила в бухгалтерию уже на следующий день.

— Бухгалтерия сразу переключила меня на отдел ликвидации предприятия. Там заверили, что уже передали все документы в ФСЗН и что в пятницу пособие должно быть. В пятницу деньги не пришли, и на этот раз мне сказали, что будут все выходные работать, чтобы хотя бы в понедельник передать все документы. Потом сказали, что передадут документы только 28-го числа. Больше я им не набираю: это бесполезно.

140 декретниц из магазина «Домашний» не получили вовремя пособия. Что говорит ФСЗН? (обновлено)

В начале недели Карине еще обещали, что отправят уведомление о ликвидации, но оно все еще не пришло. Тогда она позвонила на горячую линию ФСЗН.

— Я сказала: «Защищайте меня, раз вы зоветесь фондом соцзащиты». Там заверили, что выплатят пособие, как только им поступят документы. На вопрос о примерных сроках я получила следующий ответ: «Скорее всего, не в этом месяце». Теперь даже не знаю, куда обратиться за справедливостью. Как можно за 18 дней не передать документы на единственную декретницу?

Карина говорит, что у нее есть «подушка безопасности» — муж, и поэтому остаться без пособия ей еще не так неприятно. А вот каково одиноким мамам?

— Мои дети не сидят голодные, но многие семьи рассчитывают на пособие, как на полноценную зарплату. Ведь среди 160 декретниц сети (такую цифру назвали ликвидаторы) точно есть матери-одиночки. Даже страшно представить, каково им сейчас. На что купить ребенку памперсы и еду, если родители не помогают и даже приходящего папы нет?

Ликвидатор предприятия подтвердил только, что таких девушек очень много. Но почему работницы не получили пособия, нам отвечать не стали.

Что делать и будут ли деньги?

По закону пенсии и пособия на детей приходят людям с 5-го по 26-е число каждого месяца. У фонда соцзащиты есть разъяснение о том, что делать, если денег на пособия у предприятия не хватает.

140 декретниц из магазина «Домашний» не получили вовремя пособия. Что говорит ФСЗН? (обновлено)

Итак, если перевести это на понятный язык, выходит, что, даже если денег у предприятия нет, без пособия молодая мама не останется. Если у нанимателя есть проблемы с финансами, ему необходимо подать заявку на получение средств в отдел ФСЗН по месту своей регистрации. Если с документами все в порядке, ФСЗН в течение нескольких дней присылает деньги для выплаты пособий. Главное — прислать документы как можно скорее, чтобы пособие пришло в срок.

Также декретница может самостоятельно обратиться в отдел ФСЗН по месту регистрации нанимателя, чтобы уведомить о том, что пособие на ребенка не пришло. Специалисты ФСЗН уверяют, что в таком случае реагируют на сообщения и связываются с нанимателем для выяснения причин.

ФСЗН: 140 платежек пришлось набрать вручную в сокращенный рабочий день

Специалисты ФСЗН уточнили, что у «Домашнего» на конец месяца была задолженность перед 140 декретницами. Однако к вечеру понедельника 137 из них получили свои деньги. Остальные должны получить вот-вот.

Когда организация вступает в стадию ликвидации, мы сразу связывается с ликвидаторами, потому что понимаем, что если есть задержки по зарплате, то будут и проблемы с выплатой пособий. Так же было и в случае с «Домашним», у которого 140 работниц получают пособие по уходу за ребенком, — пояснила Оксана Шушкет, начальник отдела социального страхования Минского городского управления ФСЗН.

140 декретниц из магазина «Домашний» не получили вовремя пособия. Что говорит ФСЗН? (обновлено)

Выплатить деньги напрямую декретницам ФСЗН не может по закону. Для этого есть долгая процедура: бедствующее предприятие передает документы на декретниц в ФСЗН, а затем эти средства переводятся на расчетный счет предприятия. Кроме того, счета «Домашнего» были арестованы, и чтобы поступившие деньги не списались в счет долгов, нужно было получить в казначействе разрешение и открыть специальные бюджетные счета.

После 20-го числа нам стали звонить мамы, мы объяснили им ситуацию и просили немного подождать. Первая сложность заключалась в том, что по каждой женщине нужно было проверить обоснованность назначения пособия и размер, а документы хранились не в Минске, а были разбросаны по всей республике. Их пришлось собирать в Минске. Во-вторых, «Домашний» не был подключен к системе «Клиент-банк» из-за ликвидации. И чтобы деньги поступили людям, 140 платежек пришлось набрать вручную сначала ликвидаторам, потом и специалистам банка (банк даже выделил на это двух операционистов). С учетом сокращенного рабочего дня в пятницу мы не успели. Но я почти уверена, что сегодня все получат деньги, — говорит специалист.

140 декретниц из магазина «Домашний» не получили вовремя пособия. Что говорит ФСЗН? (обновлено)

На этом все не заканчивается: чтобы декретницы и дальше получали детские пособия, их документы будут переводить по месту работы отцов или (если родители в разводе или отец работает в микроорганизации) в отдел соцзащиты по месту жительства. Это очередные бумажки, справки и пересылка их по почте.

— У нас много проблемных организаций по Минску, выплату пособий которым мы ежемесячно финансируем. Например, «Белрыба», магазины «Златка» и «Гаспадар», Завод отопительного оборудования. Мы стараемся работать на опережение с проблемными организациями, но с «Домашним» кто мог подумать, что такое резко произойдет, а тут еще и проблемы с «Клиент-банком» в сокращенную пятницу. Но на сегодняшний день в Минске отсутствуют организации, которые не выплатили пособия. По крайней мере нам такие неизвестны, — подытожили в управлении ФСЗН.

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Теги: Минск
 
 
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Эпопея с сетью магазинов «Домашний» продолжается. Апрель прошел, а некоторые работницы сети до сих пор не получили пособия на детей. По словам читательницы, таких...
 
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