Приговор по делу о ДТП со смертельным исходом на МКАД: погибла 52-летняя женщина

Источник материала: Onliner

Как сообщалось , 12 декабря 2020 года около 7:35 на 12-м километре внешней стороны МКАД произошло столкновение Ford и Mazda. После этого первый автомобиль съехал на обочину, а второй остался на проезжей части. Пассажир Mazda, 52-летняя женщина, вышла из машины. В этот момент 25-летний мужчина, управляя Opel, совершил наезд на находившихся на проезжей части Mazda и женщину. От полученных телесных повреждений пассажир скончалась на месте происшествия.

30 апреля 2021 года судом Заводского района г. Минска рассмотрено уголовное дело в отношении водителя 1995 года рождения, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса.

— Обвиняемый 12 декабря 2020 года, управляя технически исправным автомобилем Opel Astra, двигаясь по МКАД со стороны улицы Ташкентской, проявил невнимательность и неосмотрительность к окружающей дорожной обстановке и ее изменениям, при возникновении препятствия и опасности для движения в виде стоящего после дорожно-транспортного происшествия автомобиля Mazda 3 с включенной аварийной световой сигнализацией немедленно не принял мер к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства, в результате чего совершил наезд на указанное транспортное средство и пешехода, которая находилась на проезжей части у задней боковой части автомобиля Mazda, — сообщили в пресс-службе Минского городского суда.





В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходу были причинены тяжкие телесные повреждения, состоящие в прямой причинной связи с наступившей на месте происшествия смертью.

Обвиняемый, как сообщается, свою вину признал полностью, чистосердечно раскаялся, а также предпринял иные меры, направленные на заглаживание вреда, заключающиеся в частичном возмещении морального вреда потерпевшим в размере 5000 рублей.

Приговором суда обвиняемый признан виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть человека, и на основании ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года 6 месяцев без направления в исправительное учреждение открытого типа с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.