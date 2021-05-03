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В Apple Watch могут встроить алкотестер
Источник материала: Onliner
Apple Watch Series 8 может получить ряд нововведений, которые позволят владельцу знать больше информации о состоянии здоровья. В частности, будущие часы получат возможность измерять давление, уровень глюкозы и уровень алкоголя в крови. Эти предположения основаны на свежей информации об одном из деловых партнеров Apple.
Компания Тима Кука является крупнейшим клиентом британского стартапа в области электроники Rockley Photonics. Он разрабатывает неинвазивные оптические датчики. Они умеют определять названные выше параметры крови в артериях.
Rockley Photonics раскрыла информацию о сотрудничестве с Apple, так как готовится разместить свои акции на бирже в Нью-Йорке. В бумагах британцев говорится, что датчики следующего поколения могут появиться в умных часах уже в следующем году. Это выпадет на поколение Apple Watch Series 8.
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часы-компаньон, поддержка iOS, экран AMOLED 1.57" (324x394, сенсорный), шагомер, пульсометр, время работы: 18 часов
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Apple Watch Series 8 может получить ряд нововведений, которые позволят владельцу знать больше информации о состоянии здоровья. В частности, будущие часы получат...
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