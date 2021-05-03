Долгострой был, есть и будет. «Газпром-центр» на проспекте Независимости снова собираются законсервировать

Источник материала: Onliner

Только в феврале этого года заместитель председателя Минского горисполкома Дмитрий Микуленок рассказывал нам о судьбе «Газпром центра»: мол, все продвигается не так успешно, как хотелось бы, но ученые работают, а значит, проблемы с грунтом будут преодолены и процесс строительства продолжится. Однако, как стало известно сегодня, оптимизму больше нет места на проспекте Независимости.

Как сообщила на своем сайте компания «Газпром Трансгаз Беларусь», сейчас ей нужны не монолитчики, прорабы и каменщики, а специалисты, которые разработают «техническую документацию на консервацию и проектную документацию по переустройству временных сетей электроснабжения (КТП 1, КТП 2) по объекту „Строительство многофункционального комплекса в г. Минск в границах ул. Филимонова — просп. Независимости — ул. Макаенка“».

Согласно приложенной документации, начать работы необходимо уже в июне 2021 года, а завершить — в марте 2025-го. Заплатить за разработку документации готовы 298 800 (это включая НДС в размере 20%). Вот что предстоит выполнить подрядчикам: провести общее обследование объекта перед консервацией, разработать техническую и сметную документации по консервации объекта, разработать проектную и сметную документацию по переустройству временных сетей электроснабжения (КТП 1, КТП 2). Также необходимо вести авторский надзор во время процесса и провести общее обследование объекта перед расконсервацией.

Безусловно, такие новости вызывают вопросы: почему было решено «консервироваться», планирует ли организация все-таки реанимировать когда-нибудь стройку или передаст ее в добрые руки, что будет с инвестпроектом и так далее. Но в пресс-службе организации дополнительной информацией по делу делиться не стали: «Это производственный процесс».