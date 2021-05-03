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«Критический тест для европейской демократии». Тихановская призвала поддержать независимые СМИ Беларуси
03.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Во Всемирный день свободы прессы народный лидер обратилась к международным структурам.
Политик напоминает, что,
В связи с беспрецедентным давлением на независимые СМИ Светлана Тихановская направила письмо международным партнерам с призывом создать комплексную программу для поддержки независимой прессы Беларуси.
– Я призываю ООН, ОБСЕ, ЕС, международные организации и национальные правительства принять твердую позицию в отношении беспрецедентной волны нападений на независимую журналистику в Беларуси, –
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«Критический тест для европейской демократии». Тихановская призвала поддержать независимые СМИ Беларуси
Во Всемирный день свободы прессы народный лидер обратилась к международным структурам.
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