«Критический тест для европейской демократии». Тихановская призвала поддержать независимые СМИ Беларуси

Источник материала: Салiдарнасць

Во Всемирный день свободы прессы народный лидер обратилась к международным структурам.





Политик напоминает, что, согласно данным БАЖ , в 2020 году независимые журналисты задерживались более 480 раз. 97 журналистов прошли через административные аресты, в 62 случаях они подвергались физическому насилию. Прямо сейчас за решеткой находятся 11 журналистов. А также что под обстрел попали национальные и региональные онлайн и печатные медиа, а впереди – вступление в силу законов, которые существенно ограничивают работу журналистов.

В связи с беспрецедентным давлением на независимые СМИ Светлана Тихановская направила письмо международным партнерам с призывом создать комплексную программу для поддержки независимой прессы Беларуси.

– Я призываю ООН, ОБСЕ, ЕС, международные организации и национальные правительства принять твердую позицию в отношении беспрецедентной волны нападений на независимую журналистику в Беларуси, – сказала политик. – Нам нужно остановить насилие и беззаконие, включая попытки цензуры СМИ. Ситуация в Беларуси является критическим тестом для европейской демократии. Только вместе мы можем достичь прогресса и убедиться, что права журналистов защищены.