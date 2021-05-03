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В ночь на 4 мая покупка билетов БЖД через ЕРИП будет недоступна
Источник материала: Навiны
В период с 21:30 3 мая по 6:15 4 мая будет недоступна услуга оплаты электронных проездных билетов на поезда БЖД через платежную систему «Расчет», сообщили в пресс-центре перевозчика.
Временная приостановка предоставления услуги связана с проведением технических работ СООО «Белорусские облачные технологии». Компания приносит извинения за временные неудобства.
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В период с 21:30 3 мая по 6:15 4 мая будет недоступна услуга оплаты электронных проездных билетов на поезда БЖД через платежную систему «Расчет», сообщили в пресс-центре...
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