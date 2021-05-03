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Саммит НАТО обсудит "дорожную карту" для членства Украины

03.05.2021 18:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что на саммите НАТО, который состоится в июне в Брюсселе, запланировано обсуждение "дорожной карты" для Украины относительно выполнения ею шагов для вступления в НАТО. Об этом Дуда сказал во время совместного брифинга с Зеленским в понедельник в Варшаве.

Дуда отметил, что на июньском саммите главы государств и правительств стран НАТО обсудят вопросы безопасности Украины, и в связи с этим безопасности всей Центральной Европы, сообщает "Европейская правда".

"Во-вторых, это вопрос также формально указать Украине тот путь, которым она должна идти к членства в Североатлантическом альянсе, "дорожную карту" для членства, которое сейчас является фундаментальным делом, и за которое Украина борется", - заявил Дуда, добавив, что Польша и другие друзья в этой части региона поддерживают Украину на этом пути.

16 апреля на брифинге по итогам встречи президентов Украины, Франции и канцлера Германии Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает услышать на саммите НАТО поддержку предоставления Плана действий относительно членства.

Накануне этой встречи Зеленский призвал ЕС и НАТО "узаконить брак" с Украиной.

Как известно, по итогам Бухарестского саммита в 2008 году Украина и Грузия не получили План действий относительно членства. Но саммит принял решение, что две страны в будущем смогут стать членами Альянса.

 
 
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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что на саммите НАТО, который состоится в июне в Брюсселе, запланировано обсуждение "дорожной карты" для Украины относительно...
 
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