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Молодечно: вынесены приговоры по "рельсовому" делу

03.05.2021 18:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Третьего мая в суде Молодечненского района вынесли приговоры 38-летнему Сергею Шабуне и 37-летнему Павлу Федукевичу. Их признали виновными по ст. 14 и ст. 309 Уголовного кодекса и осудили каждого на один год и девять месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Дело рассмотрела судья Дубовик, гособвинение поддержал прокурор Титович.

Оба обвиняемых полностью признали вину. Сергей Шабуня рассказал, что они хотели посмотреть, как это действует. Они осознавали, что замыкания не будет, так как тросик был значительно поврежден коррозией. Шабуня раскаивается в том, что совершил.

Павел Федукевич подтвердил показания Шабуни и также раскаялся. Отметил, что не является сторонником действующей власти, но мотив политической вражды в поступке отвергает. Уверен, что совершил все по глупости из любопытства. Он признает себя виновным в том, что накинули проволоку на рельсы, но не согласен с тем, что это могло повлечь тяжелые последствия.
 
 
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Третьего мая в суде Молодечненского района вынесли приговоры 38-летнему Сергею Шабуне и 37-летнему Павлу Федукевичу. Их признали виновными по ст. 14 и ст. 309 Уголовного...
 
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