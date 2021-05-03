Чертова дюжина: в Беларуси 13-й раз за год меняются цены на топливо

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 мая – Sputnik. Цены на топливо в Беларуси изменятся с 4 мая, об этом сообщили в концерне "Белнефтехим".

Следуя принятой в концерне практике, повышение составит 1 копейку, и уже со вторника ценники на АЗС будут выглядеть так:

АИ-92-К5-Евро - 1,83 рубля (за литр)

АИ-95-К5-Евро – 1,93

АИ-98-К5-Евро – 2,15

ДТ – 1,93

Решение о повышении цен в "Белнетфтехиме" приняли "в связи увеличением средней мировой котировки нефти в апреле 2021 года по отношению к январю текущего года на 18%", заявили в концерне.

Это уже тринадцатое повышение цен с начала текущего года. В предыдущий раз его стоимость менялась в прошлый вторник, 27 апреля, до этого – 20 апреля, 13 апреля, 6 апреля, 29 марта, 16 марта, 10 марта, 2 марта, 23 февраля, 16 февраля, 28 января, 21 января.