ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Чертова дюжина: в Беларуси 13-й раз за год меняются цены на топливо

03.05.2021 18:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 мая – Sputnik. Цены на топливо в Беларуси изменятся с 4 мая, об этом сообщили в концерне "Белнефтехим".

Следуя принятой в концерне практике, повышение составит 1 копейку, и уже со вторника ценники на АЗС будут выглядеть так:

  • АИ-92-К5-Евро - 1,83 рубля (за литр)
  • АИ-95-К5-Евро – 1,93
  • АИ-98-К5-Евро – 2,15
  • ДТ – 1,93

Решение о повышении цен в "Белнетфтехиме" приняли "в связи увеличением средней мировой котировки нефти в апреле 2021 года по отношению к январю текущего года на 18%", заявили в концерне. 

Это уже тринадцатое повышение цен с начала текущего года. В предыдущий раз его стоимость менялась в прошлый вторник, 27 апреля, до этого – 20 апреля, 13 апреля, 6 апреля, 29 марта, 16 марта, 10 марта, 2 марта, 23 февраля, 16 февраля, 28 января, 21 января.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В предыдущий раз стоимость топлива менялась неделю назад, в прошлый вторник, и также на 1 копейку.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Как такое могло произойти?» Короткометражку, взявшую «Оскар», подозревают в плагиате
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by