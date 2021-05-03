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Чертова дюжина: в Беларуси 13-й раз за год меняются цены на топливо
03.05.2021 18:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 мая – Sputnik. Цены на топливо в Беларуси изменятся с 4 мая, об этом сообщили в концерне "Белнефтехим".
Следуя принятой в концерне практике, повышение составит 1 копейку, и уже со вторника ценники на АЗС будут выглядеть так:
Решение о повышении цен в "Белнетфтехиме" приняли "в связи увеличением средней мировой котировки нефти в апреле 2021 года по отношению к январю текущего года на 18%", заявили в концерне.
Это уже тринадцатое повышение цен с начала текущего года. В предыдущий раз его стоимость менялась в прошлый вторник, 27 апреля, до этого – 20 апреля, 13 апреля, 6 апреля, 29 марта, 16 марта, 10 марта, 2 марта, 23 февраля, 16 февраля, 28 января, 21 января.
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В предыдущий раз стоимость топлива менялась неделю назад, в прошлый вторник, и также на 1 копейку.
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