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«Как такое могло произойти?» Короткометражку, взявшую «Оскар», подозревают в плагиате
Источник материала: Tut.by
Режиссер и сценаристка Синтия Као заявила, что короткометражная картина «Два далеких незнакомца», взявшая в этом году «Оскар» как лучшая игровая короткометражка, — плагиат ее работы. Об этом она
По словам девушки, оскароносная короткометражная работа — плагиат ее картины «День сурка для черного парня», снятой в 2016 году. По сюжету парень застревает в петле времени и никак не может доехать на праздник к матери, так как его убивает полицейский при задержании. Такой «день сурка» повторяется снова и снова.
«Оскар» за лучший игровой короткометражный фильм в этом году
Синтия Као в свою очередь заявила, что никого не обвиняет, но недоумевает: «Как такое могло произойти?». Потому что в прошлом году продюсер новостного медиа NowThis News попросил у режиссера разрешение на публикацию видео на их YouTube-канале, а позже это же медиа было продюсером «Двух далеких незнакомцев», снятых для Netflix.
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Режиссер и сценаристка Синтия Као заявила, что короткометражная картина «Два далеких незнакомца», взявшая в этом году «Оскар» как лучшая игровая короткометражка,...
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