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«Как такое могло произойти?» Короткометражку, взявшую «Оскар», подозревают в плагиате

03.05.2021 18:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Режиссер и сценаристка Синтия Као заявила, что короткометражная картина «Два далеких незнакомца», взявшая в этом году «Оскар» как лучшая игровая короткометражка, — плагиат ее работы. Об этом она рассказала в TikTok.


Фото: кадр из короткометражного фильма «День сурка для черного парня»

По словам девушки, оскароносная короткометражная работа — плагиат ее картины «День сурка для черного парня», снятой в 2016 году. По сюжету парень застревает в петле времени и никак не может доехать на праздник к матери, так как его убивает полицейский при задержании. Такой «день сурка» повторяется снова и снова.

«Оскар» за лучший игровой короткометражный фильм в этом году взяла работа «Два далеких незнакомца». По сюжету она и правда напоминает работу Синтии Као. Правда, тут герой спешит не на день рождения мамы, а к своей собаке.


Фото: кадр из короткометражного фильма «Два далеких незнакомца»

Синтия Као в свою очередь заявила, что никого не обвиняет, но недоумевает: «Как такое могло произойти?». Потому что в прошлом году продюсер новостного медиа NowThis News попросил у режиссера разрешение на публикацию видео на их YouTube-канале, а позже это же медиа было продюсером «Двух далеких незнакомцев», снятых для Netflix.

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Режиссер и сценаристка Синтия Као заявила, что короткометражная картина «Два далеких незнакомца», взявшая в этом году «Оскар» как лучшая игровая короткометражка,...
 
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