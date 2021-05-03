С 4 мая снова дорожает автомобильное топливо

Источник материала: Tut.by

В связи с увеличением средней мировой котировки нефти в апреле по отношению к январю текущего года на 18 процентов с 4 мая в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».



Фото: Skitterphoto, pixabay.com

С 4 мая стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 83 копейки, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 93 копейки, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 15 копеек, ДТ — 1 рубль 93 копейки.

Это тринадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 27 апреля : дизель и бензины подорожали на 1 копейку.

Напомним, в 2020 году цены на топливо менялись 16 раз, в 2019-м — 28, годом ранее — 27.

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