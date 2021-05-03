|
С 4 мая снова дорожает автомобильное топливо
Источник материала: Tut.by
В связи с увеличением средней мировой котировки нефти в апреле по отношению к январю текущего года на 18 процентов с 4 мая в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. Об этом
С 4 мая стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 83 копейки, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 93 копейки, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 15 копеек, ДТ — 1 рубль 93 копейки.
Это тринадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо
Напомним, в 2020 году цены на топливо менялись 16 раз, в 2019-м — 28, годом ранее — 27.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это тринадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена изменялась 27 апреля: дизель и бензины подорожали на 1 копейку.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)