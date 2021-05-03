Простейшая модель теплицы дешевле «навороченной» в три раза. И вот почему

Источник материала: Tut.by

Впереди — большие майские выходные, а для многих дачников традиционно это время работ на земле. Для тех, кто подготовил рассаду, но еще не купил теплицу, подсчитали, во сколько она может обойтись.





Чтобы сравнить цены на теплицы, предположим, что нам нужна конструкция длиной четыре метра, шириной три, высотой два метра. Форма будет самая популярная среди дачников, арочная, а покрытие — поликарбонат. Посмотрим, что собой будет представлять бюджетная модель и какой будет более дорогая.

Если бюджет ограниченный, то можно выбрать арочную теплицу с каркасом из профильной трубы с сечением 20×20 мм, без готовых отверстий под саморезы. Дуги и торцы будут не цельные, расстояние между поперечными дугами — с шагом в один метр. Толщина поликарбоната — 3 мм. В комплекте — две форточки и две двери. Без сборки такая модель может обойтись примерно в 440 рублей.



Разница между дешевым поликарбонатом и с УФ-защитой

Если финансы позволяют, можно взять более «продвинутую» комплектацию. Так, оцинкованная профильная труба будет уже сечением 40×20 мм и с готовыми отверстиями под крепеж. Торцы — цельносварные, дуги — цельногнутые. Для большей прочности конструкции в комплект входят продольные перемычки. Шаг между дугами — 50 см. Поликарбонат здесь будет толщиной шесть миллиметров, с двойной УФ-защитой. Две двери и две форточки присутствуют. Стоить такая теплица будет около 1180 рублей (цена без сборки). Считается, что более дорогим моделям теплиц, у которых усиленная конструкция, не страшны ни ветер, ни снег, ни солнце.



Фото: vercajk-pardubice.cz

К основному комплекту продавцы предлагают аксессуары и элементы: набор для подвязки растений, дополнительную форточку, систему капельного полива, автомат для проветривания и т.п. Также придется заплатить за установку и монтаж теплицы.

Так, видим, что цены на теплицы одного размера и формы могут отличаться в три раза. Впрочем, можно попробовать сделать теплицу своими руками.