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Топливо снова дорожает на копейку. Уже привыкли к этому?

03.05.2021 18:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«Белнефтехим» сообщает: согласно принятой стратегии поэтапной индексации цен на моторное топливо, в связи увеличением средней мировой котировки нефти в апреле 2021 года по отношению к январю текущего года на 18 процентов предельный уровень розничных цен на АЗС изменяется с 4 мая.

С 4 мая установлены следующие цены (за 1 литр топлива):

  • АИ-98 — 2,15 руб.,
  • АИ-95 — 1,93 руб.,
  • АИ-92— 1,83 руб.,
  • ДТ — 1,93 руб.

Напомним, ранее «Белнефтехим» назвал провокационными разговоры о возможном дефиците или резком удорожании топлива. Речь, подчеркнем, именно о резком скачке цен, а не о плавном, по копеечке. По информации концерна, в апреле 2021 года средняя котировка нефти увеличилась по отношению к январю текущего года на 16,8 процента. Рост цены на моторное топливо с начала года составил 6 процентов.

Полная обеспеченность внутреннего рынка автомобильным топливом и политика сдерживающего ценообразования останутся неизменными. Распространяемые в СМИ экспертные позиции о возможном дефиците и резком удорожании автомобильного топлива, безусловно, носят провокационный характер, — подчеркнул пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

Уже привыкли к тому, как дорожает топливо?

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