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В апреле по политически мотивированным административным делам осудили не менее 210 белорусов

03.05.2021 18:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Не менее 210 человек осуждено в апреле по административным делам, связанным с протестами, сообщают правозащитники. Им известно о 304 задержанных.

В апреле по политически мотивированным административным делам осудили не менее 210 белорусов

Оштрафовано 68 человек в общей сложности на 3835 базовых величин (111 215 рублей). Еще 131 человек арестован на срок от 5 до 30 суток — в общей сложности суды назначили 2059 суток ареста. Дела минимум 20 человек отправлены на доработку или прекращены из-за истечения срока давности правонарушения, передает БелаПАН.

В частности, 11 человек получили административный арест за участие в записи видеороликов или интервью. Бывший работник Белорусского металлургического завода и член независимого профсоюза Дмитрий Ефремов был арестован на 15 суток за высказывание в видеоролике, которое квалифицировали как участие в несанкционированном массовом мероприятии (ст. 24.23 КоАП). Девятерых членов стачкома ОАО «Нафтан» судили за участие в записи видеоролика в поддержку голосования на платформе «Голос» — их арестовали на срок от 15 до 20 суток. Лидера Белорусской партии «Зеленые» Дмитрия Кучука арестовали на 15 суток за высказывание в интервью о том, что 26 апреля он собирается пройти от Академии наук до улицы Сурганова в Минске, — это было расценено как призыв к несанкционированному массовому мероприятию.

Среди необычных поводов для задержания и суда правозащитники отметили наклейку с гербом «Погоня», за которую минчанин Владимир Умецкий оштрафован на 80 базовых величин (2320 рублей). За красно-белые наклейки на окне в виде облаков, тюльпанов и ромашек, а также вывешенные на балконе белое, красное и белое полотенца еще один житель Минска Денис Музыкин арестован на 13 суток по ст. 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

Витеблянки Мария Амасович и Елизавета Кириенко арестованы на 20 и 10 суток соответственно за то, что 26 апреля зажгли красные лампадки на ступеньках Воскресенского храма в Витебске, что было расценено как несанкционированное пикетирование. 35-летний научный сотрудник Национальной академии наук Юрий Ланкевич арестован на 15 суток после того, как сотрудники милиции подошли к нему на остановке общественного транспорта и попросили показать рюкзак, в котором нашли лампадку.

Обзор правозащитников подготовлен на основе информации, поступившей на горячую линию, наблюдений за судами, из телеграм-чатов помощи задержанным и других открытых источников. Правозащитники подчеркивают, что информация о числе задержанных может быть неполной.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Не менее 210 человек осуждено в апреле по административным делам, связанным с протестами, сообщают правозащитники. Им известно о 304 задержанных.
 
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