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Розничные цены на АЗС Беларуси с 4 мая увеличатся на 1 копейку
Источник материала: АФН
Розничные цены на АЗС с 4 мая увеличатся на 1 копейку.
Как сообщает концерн «Белнефтехим», цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,83 рубля, АИ-95-К5-Евро и дизельного топлива – 1,93 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,15 рубля.
Это уже тринадцатое изменение цен на автомобильное топливо в 2021 году. В прошлый раз цены на АЗС Беларуси повышались на копейку 27 апреля.
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Розничные цены на АЗС с 4 мая увеличатся на 1 копейку.
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