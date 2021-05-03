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Розничные цены на АЗС Беларуси с 4 мая увеличатся на 1 копейку

03.05.2021 18:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Розничные цены на АЗС с 4 мая увеличатся на 1 копейку.

Как сообщает концерн «Белнефтехим», цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,83 рубля, АИ-95-К5-Евро и дизельного топлива – 1,93 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,15 рубля.

Это уже тринадцатое изменение цен на автомобильное топливо в 2021 году. В прошлый раз цены на АЗС Беларуси повышались на копейку 27 апреля.

 
 
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Розничные цены на АЗС с 4 мая увеличатся на 1 копейку.
 
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