В Таджикистане возбудили уголовные дела против 200 военных и гражданских лиц Кыргызстана









Сообщается, что 29 апреля группа из 200 военнослужащих и жителей Кыргызстана устроила беспорядка перед КПП №2 "Ходжа Ало" Пограничных войск ГКНБ в Согдийской области, в районе поста "Головной" в поселке Чоркух города Исфара.





"Вышеперечисленные лица с разрешения и при непосредственном участии официальных властей, в частности военнослужащих Пограничной службы Кыргызстана, начали бросать камни в граждан Таджикистана и резать столбы, на которых работали граждане Таджикистана. Впоследствии провокация переросла в массовые беспорядки, организованные Пограничной службой Кыргызстана", - говорится в сообщении.





Отмечается, что кыргызские военные открыли огонь из автоматического оружия по прибывшим к месту происшествия для стабилизации ситуации сотрудников правоохранительных органов Таджикистана во главе с мэром Исфары Баховаддином Баходурзода. В результате вооруженного нападения серьезно пострадали мэр Исфары и другие сотрудники правоохранительных органов Таджикистана.





"В результате вооруженного нападения несколько человек были убиты, десятки получили ранения, было сожжено большое количество домов, приграничных объектов, других объектов и инфраструктуры", - отмечается в сообщении.





В отношении военнослужащих и граждан Кыргызстана возбуждены уголовные дела по статье 395 часть 2 "развязывание или поощрение агрессивной войны" и статьи 104 часть 2 "убийство двух или более лиц, организованное группой лиц со злым умыслом, а также в связи с грабежом или бандитизмом, из-за ненависти или вражды, национальности, расы, религии, регионализма или кровной мести" УК Таджикистана.

пишет interfax.by. Генеральная прокуратура отмечает, что "использование вооруженных сил государством против суверенитета, территориальной целостности или политической независимости другого государства или любым другим образом вопреки Уставу Организации Объединенных Наций или другим международным договорам считается актом агрессии". Генпрокуратура также заявляет, что развертывание государством вооруженной группы или группы, применяющей силу против другого государства и имеющей серьезный характер, также считается актом агрессии,interfax.by.















