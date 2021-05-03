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Витебские десантники прошли проверку на отлично

03.05.2021 19:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 мая – Sputnik. В 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде завершилась комплексная проверка соединения, сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Комиссия командования сил специальных операций провела проверку всех направлений повседневной деятельности бригады, включая организацию службы, проведение боевой подготовки, а также состояние оружия и техники.

"Тот результат, который показала бригада в ходе комплексной проверки, еще раз подтверждает высокий уровень подготовки и доказывает, что гвардейское соединение из Витебска является одним из самых элитных и боеготовых в Вооруженных Силах. Этот факт накладывает особую ответственность в защите Отечества", – отметил заместитель командующего ССО по идеологической работе полковник Сергей Андреев.

В пресс-службе белорусского оборонного ведомства особо отметили, что в результате проверки соединение получило общую оценку – отлично. Военнослужащие, которые показали лучшие результаты, получат поощрение.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Белорусские силы специальных операций являются наиболее подготовленной частью вооруженных сил республики, что подтверждают в ходе учений и международных...
 
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