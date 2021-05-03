Спасший брата из огня подросток еще в тяжелом состоянии: он подключен к ИВЛ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 мая – Sputnik. Подросток из Мядельского района, который вынес из горящего дома своего полуторогодовалого брата, по-прежнему находится в тяжелом состоянии. О ходе его лечения рассказал главврач БСМП Минска Андрей Борисов.

12-летний Рома сейчас находится на ИВЛ, состояние тяжелое, пока он нетранспортабелен.

"Состояние ребенка на личном контроле главы государства, поручено сделать все необходимое для стабилизации состояния ребенка. Сейчас главное – время. Все процедуры проводятся в полном объеме. В том числе и хирургическое лечение. Налажен контакт с коллегами из России, ежедневно проводятся консилиумы, в том числе и расширенные с участием ведущих российских специалистов", – рассказал Андрей Борисов.

К ребенку приезжали специалисты из России, после обсуждения было принято решение, что мальчика сейчас лучше никуда не перевозить (российские коллеги предлагали свою помощь в лечении у себя в клиниках).

При этом главврач больницы отметил, что положительная динамика в лечении Ромы есть: он стал более стабильным.

Пожар под Мяделем

Напомним, 28 апреля в деревне Сидоровичи загорелся дом. Во время пожара в доме было двое детей. 12-летний Рома сначала сам пытался потушить пламя, а потом вынес из огня своего полуторагодовалого брата. Очевидцы рассказывали, что как только у подростка перехватили с рук ребенка, тот сразу упал в обморок. Рома получил серьезные ожоги, лицо и тело было порезано осколками. На маленьком брате – ни царапинки.

29 апреля подростка из Мядельской ЦРБ доставили в Республиканский ожоговый центр БСМП.

"При первичном осмотре диагностировано комбинированное поражение: термический ожог головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей, площадь поражения 50%, термо-ингаляционная травма тяжелой степени. Ребенка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких", – сообщил Минздрав о состоянии ребенка.

Мядельский районный отдел следственного комитета проводит проверку и выясняет обстоятельства произошедшего.

Семье подростка сейчас помогают всем миром, местный сельсовет готов предоставить двухэтажный дом .