﻿ Спасший брата из огня подросток еще в тяжелом состоянии: он подключен к ИВЛ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Спасший брата из огня подросток еще в тяжелом состоянии: он подключен к ИВЛ

03.05.2021 19:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 мая – Sputnik. Подросток из Мядельского района, который вынес из горящего дома своего полуторогодовалого брата, по-прежнему находится в тяжелом состоянии. О ходе его лечения рассказал главврач БСМП Минска Андрей Борисов.

12-летний Рома сейчас находится на ИВЛ, состояние тяжелое, пока он нетранспортабелен.

"Состояние ребенка на личном контроле главы государства, поручено сделать все необходимое для стабилизации состояния ребенка. Сейчас главное – время. Все процедуры проводятся в полном объеме. В том числе и хирургическое лечение. Налажен контакт с коллегами из России, ежедневно проводятся консилиумы, в том числе и расширенные с участием ведущих российских специалистов", – рассказал Андрей Борисов.

К ребенку приезжали специалисты из России, после обсуждения было принято решение, что мальчика сейчас лучше никуда не перевозить (российские коллеги предлагали свою помощь в лечении у себя в клиниках).

При этом главврач больницы отметил, что положительная динамика в лечении Ромы есть: он стал более стабильным.

Пожар под Мяделем

Напомним, 28 апреля в деревне Сидоровичи загорелся дом. Во время пожара в доме было двое детей. 12-летний Рома сначала сам пытался потушить пламя, а потом вынес из огня своего полуторагодовалого брата. Очевидцы рассказывали, что как только у подростка перехватили с рук ребенка, тот сразу упал в обморок. Рома получил серьезные ожоги, лицо и тело было порезано осколками. На маленьком брате – ни царапинки. 

29 апреля подростка из Мядельской ЦРБ доставили в Республиканский ожоговый центр БСМП.

"При первичном осмотре диагностировано комбинированное поражение: термический ожог головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей,  площадь поражения 50%, термо-ингаляционная травма тяжелой степени. Ребенка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких", – сообщил Минздрав о состоянии ребенка.

Мядельский районный отдел следственного комитета проводит проверку и выясняет обстоятельства произошедшего.

Семье подростка сейчас помогают всем миром, местный сельсовет готов предоставить двухэтажный дом.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К мальчику приезжали врачи из России и предлагали лечение в своих клиниках, но ребенок, у которого обожжено 50% тела, сейчас нетранспортабелен.
 
Новости дня
Новости разные
 
В апреле по политически мотивированным административным делам осудили не менее 210 белорусов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by