«Раньше во всем винили остеохондроз». Врач о том, почему появляется головокружение

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Головокружение — неприятное и выматывающее состояние, причину которого порой сложно найти самостоятельно. HEALTH.TUT.BY узнал у оториноларинголога Алексея Перминова, при каких заболеваниях кружится голова, почему укачивает при чтении в транспорте и какое головокружение можно вылечить на одном приеме у врача.

Алексей Перминов Врач-оториноларинголог высшей категории медицинского центра «ЛОДЭ», кандидат медицинских наук высшей категории медицинского центра «ЛОДЭ», кандидат медицинских наук

Головокружение — это только состояние, когда все предметы вокруг будто бы вращаются? Головокружение — это ощущение вращения предметов или тела в пространстве. Многие заболевания, которые связаны с головокружением, можно выявить еще на амбулаторном этапе. Конечно, могут понадобиться МРТ, КТ или другие специальные методы исследований, но во многих случаях удается обойтись без них.

Почему может кружиться голова? Причин головокружения очень много. Самые частые — заболевания внутреннего уха, которые могут и не сопровождаться другими симптомами (снижением слуха и звоном в ушах). На втором месте по распространенности среди причин — тревога и депрессия. И уже после них идут остальные патологии: анемия, нарушение зрения, побочный эффект от принимаемых лекарств, мигрень, артериальная гипертензия и т. д. Раньше считалось, что одна из частых причин головокружения — это шейный остеохондроз, но за последние тридцать лет произошло кардинальное переосмысление процессов, происходящих в организме. Что, кстати, облегчило жизнь многим людям и сместило остеохондроз в конец списка потенциальных причин. Здесь все зависит от того, какое головокружение мы имеем в виду. Если оно вращательное, то чаще всего это проблемы с внутренним ухом, которое воспринимает звук и движение головой в пространстве. Ощущение неустойчивости может быть проявлением той же анемии, артериальной гипертензии и других терапевтических или неврологических заболеваний, которых много. Нужно также учитывать, сопровождается ли головокружение другими симптомами.

Как понять, к какому врачу идти с головокружением? Головокружением может проявляться большая группа состояний и заболеваний, и уже в определении, в слове «головокружение» мы становимся заложниками русского языка. В английском и немецком идет разделение на vertigo и dizziness. Vertigo — это ощущение вращения, как после карусели. Dizziness — это неустойчивость, мутность, шаткость. В русском языке «головокружение» начинается со слова «голова», и у многих автоматически создается впечатление, что этой проблемой должен заниматься невролог. Хотя уши, нос и горло тоже находятся в голове. Так называемое истинное головокружение, вращательное, как после катания на карусели, — это состояние, которым преимущественно должен заниматься оториноларинголог. Если ощущение сопровождается снижением слуха или выделениями из уха, если есть хронический отит — тоже нужно сразу идти к лор-врачу. Ощущение неустойчивости, которое может быть проявлением патологий не связанных с внутренним ухом, чаще всего требует консультации у невролога и терапевта. Самое важное для пациента — попытаться описать то, что он чувствует, своими словами, не прибегая к общеизвестным терминам. Классическая просьба, с которой обращаются врачи на приеме: «Опишите, не используя слово „головокружение“, то, что вы чувствуете». Это значительно облегчает диагностику, так как в 80% случаев диагноз можно предполагать после разговора с пациентом. Зачастую это имеет большее значение, чем данные дополнительных исследований и анализов. Есть еще один очень важный момент для самостоятельной диагностики. Существует заболевание под названием «доброкачественное позиционное пароксизмальное головокружение (ДППГ)». Это головокружение, которое: возникает у человека при укладывании на горизонтальную поверхность, при поворотах лежа или сразу же при вставании, а иногда и при наклонах головы;

обычно сохраняется до минуты, после приступа может быть неустойчивость;

может быть очень интенсивным, с тошнотой, рвотой;

не сопровождается снижением слуха, заложенностью и выделениями из уха;

проявляется неоднократно. Почему я отдельно акцентирую внимание на ДППГ? Потому что на сегодняшний момент это самая частая причина вращательного головокружения: в течение жизни каждый десятый житель Земли может столкнуться с этой патологией. Полное понимание того, из-за чего развиваются симптомы, и то, как с этим справиться, пришло только в начале 1990-х годов. К сожалению, в некоторых учебниках и сегодня остается слово «остеохондроз» или «вертебробазилярная недостаточность» после описания подобных симптомов.

Почему появляется ДППГ? Чаще всего доброкачественное позиционное пароксизмальное головокружение возникает самостоятельно, без явной причины. Иногда может появиться после травмы, сна на очень тонкой подушке, длительного лежания на одном боку: классический пример — сейчас встречаются пациенты, перенесшие COVID-19, которые долго лежали в кровати в одном положении. Также ДППГ может развиваться на фоне дефицита витамина D или, например, после похода на фитнес. Однако это не повод сдавать анализы или сразу изменять привычный образ жизни. Само заболевание связано с попаданием кристаллов карбоната кальция из одного отдела внутреннего уха в полукружные каналы, где их быть не должно. Во время движения головой под действием силы тяжести эти кристаллы начинают перемещаются и вызывают головокружение.

Нужно ли из-за головокружения вызывать скорую помощь? Скорую помощь нужно вызывать, если головокружение мешает человеку встать или ходить, если оно появилось внезапно, сопровождается нарушением речи или зрения, невозможностью разговаривать, двигать руками или ногами; если головокружение сопровождается потерей сознания или возникает у человека на фоне имеющихся проблем с сердцем. В принципе, любое головокружение — это повод для беспокойства и обращения к врачу. Но не всегда это начало угрожающих жизни ситуаций. Многие заболевания, которые проявляются головокружением, имеют доброкачественное течение.

Как лечатся заболевания, связанные с головокружением? Конечно, лечение зависит от того, какое заболевание привело к появлению головокружения. К примеру, лечением головокружения, возникающего на фоне тревоги, занимается психотерапевт либо невролог, лечением анемии — терапевт. ДППГ выявляется и лечится у врача-оториноларинголога или невролога, владеющего навыками так называемых репозиционных маневров. Врач укладывает пациента и вращает его голову определенным способом, в зависимости от того, в каком именно полукружном канале находятся кристаллы карбоната кальция. Под действием силы тяжести они перемещаются в «правильное» место. Контролируется процесс при помощи наблюдения за движениями глаз (нистагмом) пациента. Есть разные формы ДППГ — это зависит от того, в каком именно полукружном канале (а у нас их шесть — по три с каждой стороны) находятся кристаллы карбоната кальция и зафиксировались они там либо же нет. Но при многих из этих форм лечение занимает не более одного дня и не требует дополнительного приема лекарственных препаратов. Так, эффективность однократного репозиционного маневра при каналолитиазе заднего полукружного канала (вариант ДППГ) оценивается в 80−94%. К счастью, это наиболее часто встречающийся тип ДППГ. А вот сложные, более редкие варианты могут потребовать от нескольких недель до нескольких месяцев лечения. Если мы говорим о хронических, длительных нарушениях, то в этом случае лечение проходит с помощью реабилитации: человек должен выполнять определенные упражнения для тренировки вестибулярного аппарата. Если головокружение вызвано неврологической патологией, заболеваниями сердечно-сосудистой системы или хроническим отитом, пациенту назначают медикаменты, а иногда требуется и хирургическое вмешательство.

В каких случаях головокружение является нормальной реакцией организма? Головокружение в принципе не может считаться нормой. Можно говорить про ожидаемую реакцию. При определенных условиях к ней можно отнести укачивание в транспорте. Ощущение стабильного положения тела в пространстве формируется из информации, которая идет от внутреннего уха, от мышц и суставов, от глаз. Все вместе это синтезируется в единую картинку в головном мозге. Если поток или обработка информации нарушается, может возникать ощущение головокружения. Классический пример — чтение в транспорте: тело и глаза «дают информацию» о том, что мы сидим, а внутреннее ухо — что мы движемся. Информация не согласуется друг с другом, возникает ощущение укачивания. Это не повод для паники и углубленного обследования.