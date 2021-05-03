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EMERGE, Human2IT и другие конференции в IT-афише мая
Источник материала: Onliner
IT-события постепенно выбираются в офлайн: пусть основная масса все еще проходит в в онлайн-формате, но некоторые уже переходят на гибридную систему. Например, Human2IT состоится и в традиционном варианте, и в онлайне. Помимо этой конференции в мае прогремит уже четвертая EMERGE, а также конференция о дизайне RAUX 2021 Online и B&A Product Management Z-Day 2021, которая посвящена бизнес-анализу и продуктовому менеджменту.
EMERGE (12—14 мая)
Одна из крупнейших IT-конференций в СНГ пройдет уже в четвертый раз, и второй год подряд она состоится в онлайн-формате. На этот раз тема — «Connecting great people in tech». Организаторы собрались объединить тех, кого прошлый год разделил как экономически, так и социально. На конференции у людей будет возможность «собраться вместе и почувствовать сопричастность к чему-то общему».
Конференция сосредоточена на интерактивных форматах: никакой воды, максимум пользы. Ожидаются воркшопы, питчинги, менторские сессии, нетворкинг. Спикерами будут люди из Grammarly, Reface, Bolt, Zaha Hadid Bureau, Microsoft, Bumble&Badoo, PandaDoc, Printful, Loóna, Godel Technologies.
Пока на сценах спикеры будут обсуждать технологии и их использование для улучшения мира, стартапы поборются в конкурсе EMERGE Challenge. Помимо массы призов от партнеров, они смогут выиграть минимум 50 тысяч евро — такую сумму обещает вложить сообщество бизнес-ангелов Angels Band.
Билеты и полная программа доступны по
Human2IT (29 мая)
Это
Направления тем — руководство бизнесом, продажи, карьера. Заявленные темы: топ разводов от IT-маркетологов за 2020 и 2021 годs, почему в IT не построить процессы, построение отдела продаж, мифы о «корпоративной культуре», вопрос расширения команды.
Конференция пройдет в пространстве «210 метров», также она будет доступна в онлайн-формате. Билеты продаются по
RAUX 2021 Online (19 мая)
Конференция о дизайне, проектированию и исследованиям пройдет уже в третий раз. Заявлен полезный контент, международный состав спикеров и только реально работающие кейсы. На RAUX 2021 Online обсудят UX-дизайн и usability; Service Design; Product Design; взаимодействие дизайна и бизнеса; Data-driven проектирование; пользовательскую психологию и многое другое.
В день конференции можно будет поучаствовать в интерактивном онлайн-стриме, пообщаться с участниками и позадавать вопросы спикерам. Вся программа и билеты доступны на
B&A Product Management Z-Day 2021 (25—28 мая)
Событие посвящено бизнес-анализу и продуктовому менеджменту. Спикеры расскажут, как происходит анализ процессов, управление требованиями и владение продуктом, как правильно объединять анализ со стратегией, архитектурой и методологией agile, а также о других нюансах этого направления.
Всего будет два трека с более чем двадцатью сессиями и два дня практических воркшопов. Вся информация и регистрация — по этой
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