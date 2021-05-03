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Очередное мотивирующее фото Павла Дурова из серии «раз в три года»
03.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Создатель «ВКонтакте» и Telegram опубликовал свежий снимок – миллиардер-филантроп медитирует в Дубае.
За день фото собрало десятки тысяч лайков и восхищенных комментариев. Замечено, что Павел Дуров, который
Так было в предыдущий раз:
А так – еще ранее:
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Создатель «ВКонтакте» и Telegram опубликовал свежий снимок – миллиардер-филантроп медитирует в Дубае.
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