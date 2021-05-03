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Очередное мотивирующее фото Павла Дурова из серии «раз в три года»

03.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Создатель «ВКонтакте» и Telegram опубликовал свежий снимок – миллиардер-филантроп медитирует в Дубае.

Очередное мотивирующее фото Павла Дурова из серии «раз в три года»

За день фото собрало десятки тысяч лайков и восхищенных комментариев. Замечено, что Павел Дуров, который не ест мясо и не употребляет алкоголь, выкладывает одно фото раз в три года. И очередной раз – с обнаженным торсом.

Так было в предыдущий раз:

Очередное мотивирующее фото Павла Дурова из серии «раз в три года»

А так – еще ранее:


Очередное мотивирующее фото Павла Дурова из серии «раз в три года»

 
 
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Создатель «ВКонтакте» и Telegram опубликовал свежий снимок – миллиардер-филантроп медитирует в Дубае.
 
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