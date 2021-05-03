Очередное мотивирующее фото Павла Дурова из серии «раз в три года»

Источник материала: Салiдарнасць

Создатель «ВКонтакте» и Telegram опубликовал свежий снимок – миллиардер-филантроп медитирует в Дубае.





За день фото собрало десятки тысяч лайков и восхищенных комментариев. Замечено, что Павел Дуров, который не ест мясо и не употребляет алкоголь , выкладывает одно фото раз в три года. И очередной раз – с обнаженным торсом.

Так было в предыдущий раз:





А так – еще ранее:





