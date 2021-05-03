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Ганапольский: «Правдивое слово не заткнуть»
03.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Во Всемирный день свободы прессы обозреватель – о том, как власти охотятся на независимые медиа в России.
– Чего хочет власть? Ничего особенного. Она просто хочет, чтобы журналисты ей не мешали, – пишет Матвей Ганапольский на
В России – свобода без слова, без печати и без электорального влияния.
Но не стоит огорчаться – правдивое слово не заткнуть, правдивые факты не замолчать. Как бы власть ни давила – выясняется, что журналистика – это четвёртая власть.
Власть, а не слуга. Я уже видел всё это при советской власти. Люди читали партийные газеты, а потом аккуратно резали их для туалета. И не только потому, что туалетной бумаги хронически не хватало.
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Обозреватель – о том, как власти охотятся на независимые медиа в России.
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