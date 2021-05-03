Ганапольский: «Правдивое слово не заткнуть»

Источник материала: Салiдарнасць

Во Всемирный день свободы прессы обозреватель – о том, как власти охотятся на независимые медиа в России.

– Чего хочет власть? Ничего особенного. Она просто хочет, чтобы журналисты ей не мешали, – пишет Матвей Ганапольский на Эхе Москвы . – Журналист может быть недоволен властью, но недовольство должно быть мягким, необидным, желательно без фактов. История с посадкой Навального, еще одно уголовное дело против него, а также тотальное уничтожение ФБК , аккуратно напоминает журналистам, какие фильмы-расследования делать не надо , какие фотографии не стоит публиковать, и с чьей персоной не стоит связывать эти дворцы.

В России – свобода без слова, без печати и без электорального влияния.

Но не стоит огорчаться – правдивое слово не заткнуть, правдивые факты не замолчать. Как бы власть ни давила – выясняется, что журналистика – это четвёртая власть.

Власть, а не слуга. Я уже видел всё это при советской власти. Люди читали партийные газеты, а потом аккуратно резали их для туалета. И не только потому, что туалетной бумаги хронически не хватало.