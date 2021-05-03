ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Строительство главного небоскреба Минска законсервируют минимум до 2025 года

03.05.2021 19:17 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Строительство «Газпром-центра» в Минске планируется законсервировать минимум до 2025 года. Это следует из объявления о закупках на сайте ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», опубликованного 3 мая.

Строительство главного небоскреба Минска законсервируют минимум до 2025 года
Источник: gazpromcenter.by

Начало работ планируется на июнь 2021 года, завершение — март 2025 года. Начальная цена закупаемых услуг 298.800 рублей с НДС, передает БелаПАН.

О том, что строительство «Газпром-центра» в Минске пока остановлено, 17 марта этого года сообщил первый заместитель министра архитектуры и строительства Игорь Костюков. «Есть определенные трудности с геологией, с проектной документацией. Сейчас специалисты работают, чтобы выяснить эти вопросы и принять дальнейшее решение, что и как дальше делать», — сказал Костюков.

Многофункциональный комплекс «Газпром-центр» возводится на пересечении проспекта Независимости и улицы Филимонова. Располагавшийся на этом месте автовокзал «Московский» снесли, что вызвало недовольство общественности.

Указ о строительстве был подписан Александром Лукашенко в апреле 2013 года. Комплекс будет включать офисы «Газпрома», гостиницу, паркинг, физкультурно-оздоровительный комплекс, медицинский центр и автономную энергогенерирующую установку. Кроме того, на территории комплекса должны разместиться детский центр развития и сопутствующие объекты торговли и услуг.

Церемония закладки памятной капсулы в знак начала строительства состоялась 21 августа 2015 года.

В декабре 2016-го строительные работы были законсервированы. 22 марта 2019 года генеральный директор ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» Владимир Майоров заявил, что здание «Газпром-центра» будет сдано в эксплуатацию в декабре 2020 года.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Строительство «Газпром-центра» в Минске планируется законсервировать минимум до 2025 года. Это следует из объявления о закупках на сайте ОАО «Газпром трансгаз...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы требовали отменить запрет на забастовки: Что ответили власти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by