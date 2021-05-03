Строительство главного небоскреба Минска законсервируют минимум до 2025 года

Строительство «Газпром-центра» в Минске планируется законсервировать минимум до 2025 года. Это следует из объявления о закупках на сайте ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», опубликованного 3 мая.



Источник: gazpromcenter.by

Начало работ планируется на июнь 2021 года, завершение — март 2025 года. Начальная цена закупаемых услуг 298.800 рублей с НДС, передает БелаПАН .

О том, что строительство «Газпром-центра» в Минске пока остановлено, 17 марта этого года сообщил первый заместитель министра архитектуры и строительства Игорь Костюков. «Есть определенные трудности с геологией, с проектной документацией. Сейчас специалисты работают, чтобы выяснить эти вопросы и принять дальнейшее решение, что и как дальше делать», — сказал Костюков.

Многофункциональный комплекс «Газпром-центр» возводится на пересечении проспекта Независимости и улицы Филимонова. Располагавшийся на этом месте автовокзал «Московский» снесли, что вызвало недовольство общественности.

Указ о строительстве был подписан Александром Лукашенко в апреле 2013 года. Комплекс будет включать офисы «Газпрома», гостиницу, паркинг, физкультурно-оздоровительный комплекс, медицинский центр и автономную энергогенерирующую установку. Кроме того, на территории комплекса должны разместиться детский центр развития и сопутствующие объекты торговли и услуг.

Церемония закладки памятной капсулы в знак начала строительства состоялась 21 августа 2015 года.

В декабре 2016-го строительные работы были законсервированы. 22 марта 2019 года генеральный директор ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» Владимир Майоров заявил, что здание «Газпром-центра» будет сдано в эксплуатацию в декабре 2020 года.