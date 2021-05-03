Белорусские силачи Хоронеко и Заславский установили мировые рекорды









Мгогократный чемпион и рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Вячеслав Хоронеко в произвольном подъеме гирь в номинации «Гиревой спринт» поднял одной рукой в положении лежа гирю весом 24 кг 180 раз за 169 секунд. Правда, отметил после упражнения атлет, он хотел уложиться в 165 секунд.





Сергей Заславский в положении сидя за 30 секунд выжал двумя руками две гири по 24 кг 20 раз. Рекордсмен посетовал, что планировал сделать на один подъем больше, но все равно доволен, что побил высшее мировое достижение. Сергей Заславский многократно бил мировые рекорды, которые занесены в Книгу рекордов Гиннесса, а также ее российский аналог «Диво».





Оба результата рассмотрит международное агентство регистрации рекордов Interrecord.



