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Белорусские силачи Хоронеко и Заславский установили мировые рекорды

03.05.2021 19:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известные белорусские атлеты Вячеслав Хоронеко и Сергей Заславский установили очередные мировые рекорды.



Мгогократный чемпион и рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Вячеслав Хоронеко в произвольном подъеме гирь в номинации «Гиревой спринт» поднял одной рукой в положении лежа гирю весом 24 кг 180 раз за 169 секунд. Правда, отметил после упражнения атлет, он хотел уложиться в 165 секунд.

Сергей Заславский в положении сидя за 30 секунд выжал двумя руками две гири по 24 кг 20 раз. Рекордсмен посетовал, что планировал сделать на один подъем больше, но все равно доволен, что побил высшее мировое достижение. Сергей Заславский многократно бил мировые рекорды, которые занесены в Книгу рекордов Гиннесса, а также ее российский аналог «Диво».

Оба результата рассмотрит международное агентство регистрации рекордов Interrecord.

Прославленные белорусские силачи не собираются останавливаться на достигнутом и намерены в скором будущем вновь установить мировые рекорды. Так, Сергей Заславский в августе планирует удерживать над головой штангу весом 85 кг не менее 150 секунд. Сейчас он тренируется под руководством белорусского олимпийского чемпиона Монреаля-1976 по тяжелой атлетике Валерия Шария, сообщает БелТА.
 
 
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Известные белорусские атлеты Вячеслав Хоронеко и Сергей Заславский установили очередные мировые рекорды.
 
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