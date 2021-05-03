ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

С 4 мая на 1 копейку снова дорожает автомобильное топливо

03.05.2021 19:29 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Беларуси с 4 мая на 1 копейку вырастут цены на автомобильное топливо, сообщили в понедельник в пресс-службе "Белнефтехима".



"Согласно принятой стратегии поэтапной индексации цен на моторное топливо, в связи увеличением средней мировой котировки нефти в апреле 2021 года по отношению к январю текущего года на 18% предельный уровень розничных цен на АЗС с 4 мая 2021 года изменяется", - отметили в пресс-службе. 

Так, цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,83, АИ-95-К5-Евро – Br1,93, АИ-98-К5-Евро – Br2,15, ДТ – Br1,93.

Предыдущий раз топливо подорожало на 1 копейку с 27 апреля, пишет interfax.by. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси с 4 мая на 1 копейку вырастут цены на автомобильное топливо, сообщили в понедельник в пресс-службе "Белнефтехима".
 
Новости дня
Новости разные
 
Очередное мотивирующее фото Павла Дурова из серии «раз в три года»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by