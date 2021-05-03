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Ветер сломал флагшток с красно-зеленым флагом, приезжала милиция

03.05.2021 19:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

3 мая в Минске сильный ветер, ломающий деревья. Не выдержал его силы флагшток с красно-зеленым флагом, который в начале марта установили на крыше многоэтажки в "бунтарском" районе Новая Боровая.


Флаг забирала группа как минимум из четырех человек / @vybory_smotri​

 Как пишет телеграм-канал @vybory_smotri, утром в понедельник приезжала милиция. Красно-зеленый флаг забрала группа как минимум из четырех человек, передает Еврорадио.


Огромный красно-зеленый флаг появился в начале марта / TUT.by





Теперь на крыше его нет / @vybory_smotri
 
Теги: Минск
 
 
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3 мая в Минске сильный ветер, ломающий деревья. Не выдержал его силы флагшток с красно-зеленым флагом, который в начале марта установили на крыше многоэтажки в...
 
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