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Ветер сломал флагшток с красно-зеленым флагом, приезжала милиция
Источник материала: Партизан
3 мая в Минске сильный ветер, ломающий деревья. Не выдержал его силы флагшток с красно-зеленым флагом, который в начале марта установили на крыше многоэтажки в "бунтарском" районе Новая Боровая.
Флаг забирала группа как минимум из четырех человек / @vybory_smotri
Как пишет телеграм-канал @vybory_smotri, утром в понедельник приезжала милиция. Красно-зеленый флаг забрала группа как минимум из четырех человек,
Огромный красно-зеленый флаг появился в начале марта / TUT.by
Теперь на крыше его нет / @vybory_smotri
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3 мая в Минске сильный ветер, ломающий деревья. Не выдержал его силы флагшток с красно-зеленым флагом, который в начале марта установили на крыше многоэтажки в...
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