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Белорусы требовали отменить запрет на забастовки: Что ответили власти
Источник материала: Партизан
На портале «Удобный город» появилась петиция: белорусы требовали отменить принятие законопроекта, который ограничивает право на забастовку.
Проект Закона «Об изменении законов» (по вопросам трудовых отношений) (вх.№ 1491) включает дополнения в Трудовой кодекс и Закон «О промышленной безопасности». Теперь при проведении забастовки запрещается выдвигать политические требования, а работникам опасных производственных объектов ограничили право на участие в забастовках. В первом чтении 2 апреля депутаты приняли законопроект.
В петиции инициаторы ссылаются на международные нормы и правила и считают, что новый законопроект противоречит нормам Конституции, ратифицированных международных договоров и ограничивают и без того "куцые" права работников и дает дополнительные основания для увольнения работников по инициативе администрации.
Авторы призывали Конституционный Суд признать данный законопроект неконституционным.
Петиция отправилась в Конституционный суд и в Палату представителей Национального собрания.
Из Палаты пришел и ответ. Его подписал председатель постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Людмила Кананович.
В ответе говорится, что проект закона был в итоге принят и во втором чтении. Что до его якобы неконституционности, то
Проект Закона прошел все необходимые процедуры согласования, а также обязательные юридические и криминологические экспертизы.
Так, по результатам обязательных юридических экспертиз, проведенных в соответствии с абзацем третьим части второй пункта 1 статьи 47 Закона Республики Беларусь «О нормативных правовых актах», данный законопроект соответствует Конституции Республики Беларусь, нормативным правовым актам Президента Республики Беларусь, иным установленным критериям оценки проектов нормативных правовых актов,
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На портале «Удобный город» появилась петиция: белорусы требовали отменить принятие законопроекта, который ограничивает право на забастовку.
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