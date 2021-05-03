|
С 4 мая снова подорожает автомобильное топливо
Источник материала: ОНТ
Цены на автомобильное топливо в Беларуси вырастут с 4 мая. Об этом сообщили на
Рост цен, прокомментировали в «Белнефтехиме», обусловлен увеличением средней мировой котировки нефти в апреле по отношению к январю текущего года на 18%.
Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,83, АИ-95-К5-Евро – Br1,93, АИ-98-К5-Евро – Br2,15, ДТ – Br1,93.
В последний раз цены на топливо поднимались 27 апреля.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цены на автомобильное топливо в Беларуси вырастут с 4 мая. Об этом сообщили на сайте концерна «Белнефтехим». Рост цен, прокомментировали в «Белнефтехиме»,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)