С 4 мая снова подорожает автомобильное топливо

Источник материала: ОНТ

Цены на автомобильное топливо в Беларуси вырастут с 4 мая. Об этом сообщили на сайте концерна «Белнефтехим».

Рост цен, прокомментировали в «Белнефтехиме», обусловлен увеличением средней мировой котировки нефти в апреле по отношению к январю текущего года на 18%.

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,83, АИ-95-К5-Евро – Br1,93, АИ-98-К5-Евро – Br2,15, ДТ – Br1,93.

В последний раз цены на топливо поднимались 27 апреля.

Фото: БЕЛТА

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