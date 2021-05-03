|
Александр Лукашенко поздравил с триумфом на чемпионате Европы в Сочи национальную команду по прыжкам на батуте
Источник материала: ОНТ
С
Глава государства подчеркнул, что отличные выступления в большинстве командных и индивидуальных дисциплин среди юниоров и взрослых принесли нашей стране безоговорочное первое общекомандное место и подтвердили высочайший уровень профессионализма спортсменов и тренерского штаба во главе с Ольгой Власовой. И отметил, что самых теплых слов заслуживает показавший в Сочи максимальный результат Олег Рябцев, которого Президент также поздравил с рождением сына. Александр Лукашенко пожелал всей команде добра, благополучия и крепкого здоровья.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко поздравил с триумфом на чемпионате Европы в Сочи национальную команду по прыжкам на батуте
С триумфом на чемпионате Европы в Сочи национальную команду по прыжкам на батуте поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства подчеркнул,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)