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Завершено расследование страшного ДТП, в котором погибла молодая девушка
Источник материала: ОНТ
Следственный комитет завершил расследование автомобильной аварии, в которой погибла молодая девушка. Об этом
ДТП произошло 24 декабря около 17:30 вечера недалеко от агрогородка Гудевичи Мостовского района. 45-летний водитель Chrysler в нетрезвом состоянии уснул за рулём и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем Dacia, которым управлял 53-летнего житель Скиделя. С ним в машине находились 23-летняя дочь и 51-летняя супруга.
В результате аварии женщина получила тяжкие повреждения тела и лица, а девушка спустя пару дней скончалась в больнице.
Обвиняемый свою вину признал и рассказал, что в 2018 году был лишен водительских прав за вождение машины в нетрезвом виде.
Мужчину будут судить по трём уголовным статьям: управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, и неисполнение приговора суда о лишении права заниматься определенной деятельностью. Сейчас 45-летний водитель заключен под стражу.
Фото: СК
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Следственный комитет завершил расследование автомобильной аварии, в которой погибла молодая девушка. Об этом сообщили на сайте ведомства. ДТП произошло 24...
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