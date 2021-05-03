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Торговый дом «На Немиге» возобновил работу
Источник материала: ОНТ
Не прошло и недели, как торговый дом «На Немиге» вновь возобновил свою работу после приостановки.
Теперь он входит в состав универмага «Беларусь» и продолжит работу, как и прежде. По техническим причинам пока закрыты интернет-магазин, кафе и секция «Ткани». Но это временно. Торговый центр «На Немиге» – в десятке крупнейших центров столицы. Работает с 1993 года.
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Не прошло и недели, как торговый дом «На Немиге» вновь возобновил свою работу после приостановки. Теперь он входит в состав универмага «Беларусь» и продолжит...
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