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Торговый дом «На Немиге» возобновил работу

03.05.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Торговый дом «На Немиге» возобновил работу

Не прошло и недели, как торговый дом «На Немиге» вновь возобновил свою работу после приостановки.

Теперь он входит в состав универмага «Беларусь» и продолжит работу, как и прежде. По техническим причинам пока закрыты интернет-магазин, кафе и секция «Ткани». Но это временно. Торговый центр «На Немиге» – в десятке крупнейших центров столицы. Работает с 1993 года.


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Не прошло и недели, как торговый дом «На Немиге» вновь возобновил свою работу после приостановки. Теперь он входит в состав универмага «Беларусь» и продолжит...
 
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