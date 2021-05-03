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«Вопрос на контроле Главы государства». Главврач БСМП рассказал о лечении 12-летнего мальчика, который на пожаре спас младшего брата
Источник материала: ОНТ
За жизнь мальчика, который на пожаре в Мядельском районе спас младшего брата, уже почти неделю борются медики. Делается всё возможное. Ситуацию взял под личный контроль Глава государства.
Пока состояние 12-летнего пациента стабильно тяжёлое. Подросток на аппарате искусственной вентиляции лёгких. В Республиканский ожоговый центр в Минск пострадавшего доставили вертолётом МЧС. Врачи делают всё что могут. Транспортировать ребенка нельзя. Пока речь идет о консультировании с самыми лучшими специалистами мира.
Пожар в Мядельском районе произошёл в среду. 12-летний мальчик
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«Вопрос на контроле Главы государства». Главврач БСМП рассказал о лечении 12-летнего мальчика, который на пожаре спас младшего брата
За жизнь мальчика, который на пожаре в Мядельском районе спас младшего брата, уже почти неделю борются медики. Делается всё возможное. Ситуацию взял под личный...
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