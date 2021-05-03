«Вопрос на контроле Главы государства». Главврач БСМП рассказал о лечении 12-летнего мальчика, который на пожаре спас младшего брата

Источник материала: ОНТ

За жизнь мальчика, который на пожаре в Мядельском районе спас младшего брата, уже почти неделю борются медики. Делается всё возможное. Ситуацию взял под личный контроль Глава государства.

Пока состояние 12-летнего пациента стабильно тяжёлое. Подросток на аппарате искусственной вентиляции лёгких. В Республиканский ожоговый центр в Минск пострадавшего доставили вертолётом МЧС. Врачи делают всё что могут. Транспортировать ребенка нельзя. Пока речь идет о консультировании с самыми лучшими специалистами мира.

Андрей Борисов, главный врач Городской клинической больницы скорой медицинской помощи г. Минска: «Этот вопрос находится на контроле Главы государства. Всё делается в интересах ребёнка. В настоящий момент проводится всё необходимое, в том числе и хирургическое лечение, налажен контакт с коллегами из Российской Федерации».

Пожар в Мядельском районе произошёл в среду. 12-летний мальчик пытался сам потушить пламя, на руках вынес из огня своего двухлетнего брата, при этом получил ожоги более 50% тела и многочисленные порезы. Поступок по-настоящему геройский. И сейчас за жизнь юного героя врачам приходится в буквальном смысле сражаться.

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