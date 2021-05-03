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«Вы с какой планеты?»: 10 самых необычных попутчиков в метро

03.05.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Вы с какой планеты?»: 10 самых необычных попутчиков в метро

99% поездок в метро мы, скорее всего, забудем. Равнодушные лица, уткнувшиеся в телефон, спешащие прохожие. Но иногда поездки под землёй могут стать целым приключением, а встречи с необычными пассажирами запомнятся на всю жизнь. Кого там только не увидишь: «монстры», «пришельцы» и даже настоящие лисы. Собрали для вас подборку самых необычных попутчиков в метро.

1. Ничего необычного. Просто лиса спит у мужчины на руках в метро.


2. Индусы отдыхают. Интересно, сколько еще он так выдержит?


3. Кажется, у Marvel появился новый супергерой – Человек-Страза.


4. А как вам такой перфоманс?


5. Наверное, так удобнее. Наверное, мы ничего не понимаем.


6. А этот мужчина из Беларуси протестует против обычных сидений в электричке. А почему бы и нет?


7. Девушка, а вы с какой планеты?


8. Просто капюшон застегнул.


9. На страже порядка!


10. Тяжело не улыбнуться, когда с тобой рядом едет... стойте, а кто это?



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99% поездок в метро мы, скорее всего, забудем. Равнодушные лица, уткнувшиеся в телефон, спешащие прохожие. Но иногда поездки под землёй могут стать целым...
 
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