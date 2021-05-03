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«Вы с какой планеты?»: 10 самых необычных попутчиков в метро
Источник материала: ОНТ
99% поездок в метро мы, скорее всего, забудем. Равнодушные лица, уткнувшиеся в телефон, спешащие прохожие. Но иногда поездки под землёй могут стать целым приключением, а встречи с необычными пассажирами запомнятся на всю жизнь. Кого там только не увидишь: «монстры», «пришельцы» и даже настоящие лисы. Собрали для вас подборку самых необычных попутчиков в метро.
1. Ничего необычного. Просто лиса спит у мужчины на руках в метро.
2. Индусы отдыхают. Интересно, сколько еще он так выдержит?
3. Кажется, у Marvel появился новый супергерой – Человек-Страза.
4. А как вам такой перфоманс?
5. Наверное, так удобнее. Наверное, мы ничего не понимаем.
6. А этот мужчина из Беларуси протестует против обычных сидений в электричке. А почему бы и нет?
7. Девушка, а вы с какой планеты?
8. Просто капюшон застегнул.
9. На страже порядка!
10. Тяжело не улыбнуться, когда с тобой рядом едет... стойте, а кто это?
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99% поездок в метро мы, скорее всего, забудем. Равнодушные лица, уткнувшиеся в телефон, спешащие прохожие. Но иногда поездки под землёй могут стать целым...
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