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Ветрено, с дождями и мокрым снегом. Прогноз погоды на 4 мая

03.05.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ветрено, с дождями и мокрым снегом. Прогноз погоды на 4 мая

Активный южный циклон «Даниэль» принес ненастную погоду – сильные дожди и порывистый ветер. И в ближайшие дни будет так же ветрено, с дождями и мокрым снегом.

В ближайшие сутки территория Беларуси будет еще находиться под влиянием активного циклона с центром над Новгородской областью России, из-за которого будет преобладать ветреная и дождливая погода.

Во вторник, 4 мая, облачно с прояснениями. На большей части страны – кратковременные дожди, ночью с мокрым снегом. Влажность до 90%. Ветер западный сильный порывистый. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

Утром температура от +2°C по северу до +5°C по югу. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3–5 градусов холоднее. К середине дня воздух прогреется до +12°C по Брестской области, а по Витебской – до +7°C. В столице ожидается +9°C. К вечеру температура существенно не изменится – +7°C…+11°C.

В среду погоду будет определять неустойчивый влажный воздух с Западной Европы. Он принесет облачную с небольшими прояснениями погоду. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Днем возможны грозы. Ветер юго-западный, южный порывистый, днем временами сильный порывистый. Температура ночью +3°C…9°C, по северо-востоку 0°C…+2°C. Днем от +11°C по северо-западу до +20°C по юго-востоку. И до конца рабочей недели погода существенно не изменится – порывистый ветер и дожди.

 

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Активный южный циклон «Даниэль» принес ненастную погоду – сильные дожди и порывистый ветер. И в ближайшие дни будет так же ветрено, с дождями и мокрым снегом. В...
 
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