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13 медалей, 6 из них – золотые: белорусские батутисты успешно выступили на чемпионате Европы

03.05.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

13 медалей, 6 из них – золотые: белорусские батутисты успешно выступили на чемпионате Европы

Белорусские батутисты успешно выступили на чемпионате Европы. В Сочи наша команда завоевала 13 медалей, 6 из них – золотые. 

В финале индивидуальных прыжков равных не было Олегу Рябцеву – судьи оценили его выступление в 60,815 балла. Совсем немного ему уступил Владислав Гончаров – у него серебро чемпионата. Также эти спортсмены завоевали золото в синхронных прыжках. На высшую ступень пьедестала в синхронных прыжках у женщин поднялись Виолетта Бардиловская и Мария Сергеева.

Фото: Федерация прыжков на батуте России 

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Белорусские батутисты успешно выступили на чемпионате Европы. В Сочи наша команда завоевала 13 медалей, 6 из них – золотые.  В финале индивидуальных прыжков равных...
 
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