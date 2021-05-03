13 медалей, 6 из них – золотые: белорусские батутисты успешно выступили на чемпионате Европы

Источник материала: ОНТ

Белорусские батутисты успешно выступили на чемпионате Европы. В Сочи наша команда завоевала 13 медалей, 6 из них – золотые.

В финале индивидуальных прыжков равных не было Олегу Рябцеву – судьи оценили его выступление в 60,815 балла. Совсем немного ему уступил Владислав Гончаров – у него серебро чемпионата. Также эти спортсмены завоевали золото в синхронных прыжках. На высшую ступень пьедестала в синхронных прыжках у женщин поднялись Виолетта Бардиловская и Мария Сергеева.

Фото: Федерация прыжков на батуте России

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