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13 медалей, 6 из них – золотые: белорусские батутисты успешно выступили на чемпионате Европы
Источник материала: ОНТ
Белорусские батутисты успешно выступили на чемпионате Европы. В Сочи наша команда завоевала 13 медалей, 6 из них – золотые.
В финале индивидуальных прыжков равных не было Олегу Рябцеву – судьи оценили его выступление в 60,815 балла. Совсем немного ему уступил Владислав Гончаров – у него серебро чемпионата. Также эти спортсмены завоевали золото в синхронных прыжках. На высшую ступень пьедестала в синхронных прыжках у женщин поднялись Виолетта Бардиловская и Мария Сергеева.
Фото: Федерация прыжков на батуте России
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Белорусские батутисты успешно выступили на чемпионате Европы. В Сочи наша команда завоевала 13 медалей, 6 из них – золотые. В финале индивидуальных прыжков равных...
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