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Синоптики рассказали, сколько еще будет сохраняться оранжевый уровень из-за ветра

03.05.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Синоптики рассказали, сколько еще будет сохраняться оранжевый уровень из-за ветра

Циклон с ливнями и сильным ветром пришел в Беларусь. Из-за непогоды пострадали полтора десятка населенных пунктов.


Первой удар стихии приняла на себя Брестская областьУтром жители региона делились в социальных сетях фотографиями поваленных деревьев, поврежденных автомобилей и билбордов. Такая же ситуация была и в Минске. Здесь продолжают устранять последствия непогоды.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС: «В Минске сегодня зафиксировано несколько случаев, когда оказывалась помощь, это падение деревьев на проезжую часть, на территориях детских дошкольных учреждений, а также на автомобили. Безусловно, мы этот вопрос держим на контроле, и в случае угрозы жизни и здоровью людей готовы реагировать, можно позвонить по номеру 101 или 112, мы выйдем и окажем помощь».

Синоптики предупреждают, что оранжевый уровень опасности сохранится и в ближайшие дни. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.

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Теги: Минск
 
 
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Циклон с ливнями и сильным ветром пришел в Беларусь. Из-за непогоды пострадали полтора десятка населенных пунктов. Первой удар стихии приняла на себя Брестская...
 
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