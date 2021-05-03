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Синоптики рассказали, сколько еще будет сохраняться оранжевый уровень из-за ветра
Источник материала: ОНТ
Циклон с ливнями и сильным ветром пришел в Беларусь. Из-за непогоды пострадали полтора десятка населенных пунктов.
Первой удар стихии приняла на себя Брестская область. Утром жители региона делились в социальных сетях фотографиями поваленных деревьев, поврежденных автомобилей и билбордов. Такая же ситуация была и в Минске. Здесь продолжают устранять последствия непогоды.
Синоптики предупреждают, что оранжевый уровень опасности сохранится и в ближайшие дни. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.
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Циклон с ливнями и сильным ветром пришел в Беларусь. Из-за непогоды пострадали полтора десятка населенных пунктов. Первой удар стихии приняла на себя Брестская...
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