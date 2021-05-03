Издевательство и осквернение памяти погибших – в Одессе прошла очередная годовщина трагедии

Источник материала: ОНТ

Марш неонацистов, боевиков правого сектора, богохульство и «фильтрационные» пункты досмотра для родственников погибших. Издевательство и осквернение памяти погибших – так прошла очередная годовщина трагедии в Одессе.





Человеческая жизнь и мученическая смерть – это просто вата, которая быстро сгорает. Этот циничный ролик стал вирусным в украинских соцсетях. Так авторы видео представляют трагические события 2014 года. В пабликах и чатах – десятки кощунственных мемов. Украинцы глумятся над погибшими. Сгореть заживо – это как приготовить шашлыки. А коллажи о «схождении Благодатного огня» на Одессу иначе как богохульством не назовешь.

В 2014-м в Доме профсоюзов заживо сгорели люди. Погибли и те, кто выпрыгивал из окон, пытаясь спастись из огненной ловушки. В ней оказались почти полсотни одесситов, которые высказались против очередного переворота. Экстремисты и сторонники Майдана заблокировали людей в здании и подожгли его. Тех, кто пробовал выбраться, радикалы добивали.

Спустя семь лет украинцы отпраздновали годовщину сожжения и убийства одесситов – неофашистским маршем. По Соборной площади Одессы прошлись неонацисты, сторонники партии «Национальный корпус» и радикалы из Правого сектора. Для их комфортного передвижения власти перекрыли центр города. Дежурила и полиция. Чтобы никто не мешал радикалам. Полиция даже задержала мужчину, который якобы оказался на марше в одежде с коммунистической символикой. Какой – неизвестно. Но внешний вид марширующих вопросов не вызвал, как и их транспаранты и флаги с вольфсангелем. Это волчий крючок, символ, который использовали нацисты.

А вот людям, которые пришли почтить память жертв на Куликово поле, устроили унизительную процедуру досмотра. Хотя таких мер безопасности на марше неофашистов не было. Ни металлоискателей, ни ограждений. Родственникам всё же удалось пройти и возложить цветы у Дома профсоюзов. Они запустили и чёрные воздушные шары с надписью «Одесса помнит фашизм». Но после этого полиция стала разгонять людей. «Дело 2 мая» не расследовано до сих пор. Ни власти города, ни президент Украины не принесли соболезнования родственникам погибших в этот трагический день. Не шло речи и об участии Владимира Зеленского в траурных мероприятиях. Он был занят подготовкой к визиту в Польшу. Там он примет участие в праздновании – 230-летия Конституции Польши.

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