Источник материала: ОНТ

Парламент Армении не избрал Никола Пашиняна премьер-министром. В ходе голосования 75 депутатов правящей фракции воздержались от принятия этого решения, один проголосовал «за», трое – «против».





Таким образом, парламент запустил процедуру собственного роспуска.

Объявить об отставке Пашиняна вынудили массовые протесты, которые не прекращаются в Армении с ноября – момента капитуляции Еревана в Нагорном Карабахе.

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