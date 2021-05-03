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Парламент Армении не избрал Никола Пашиняна премьер-министром
Источник материала: ОНТ
Парламент Армении не избрал Никола Пашиняна премьер-министром. В ходе голосования 75 депутатов правящей фракции воздержались от принятия этого решения, один проголосовал «за», трое – «против».
Таким образом, парламент запустил процедуру собственного роспуска.
Объявить об отставке Пашиняна вынудили массовые протесты, которые не прекращаются в Армении с ноября – момента капитуляции Еревана в Нагорном Карабахе.
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Парламент Армении не избрал Никола Пашиняна премьер-министром. В ходе голосования 75 депутатов правящей фракции воздержались от принятия этого решения, один...
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