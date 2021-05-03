ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Парламент Армении не избрал Никола Пашиняна премьер-министром

03.05.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Парламент Армении не избрал Никола Пашиняна премьер-министром

Парламент Армении не избрал Никола Пашиняна премьер-министром. В ходе голосования 75 депутатов правящей фракции воздержались от принятия этого решения, один проголосовал «за», трое – «против». 


Таким образом, парламент запустил процедуру собственного роспуска. 

Объявить об отставке  Пашиняна вынудили массовые протесты, которые не прекращаются в Армении с ноября – момента капитуляции Еревана в Нагорном Карабахе.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Парламент Армении не избрал Никола Пашиняна премьер-министром. В ходе голосования 75 депутатов правящей фракции воздержались от принятия этого решения, один...
 
Новости дня
Новости разные
 
Синоптики рассказали, сколько еще будет сохраняться оранжевый уровень из-за ветра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by