Ядерное топливо готово для начальной загрузки в реактор второго энергоблока БелАЭС

Источник материала: ОНТ

Ядерное топливо готово для начальной загрузки в реактор второго энергоблока. Об этом стало известно 3 мая.





Топливо прошло так называемый входной контроль – под пристальным вниманием профильных специалистов БелАЭС, представителей «Атомстройэкспорта» и Новосибирского завода химконцентратов, на котором его производят. И каждый этап – внешнее состояние, геометрические параметры, целостность – контролировал «Госатомнадзор». По итогам подписан документ, который подтверждает надлежащее качество топлива и готовность к загрузке. До её начала оно будет в специальном хранилище.

Напомним, второй энергоблок готов на 80%. А вот первый уже в этом месяце может получить лицензию на эксплуатацию.

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