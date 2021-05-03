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Ядерное топливо готово для начальной загрузки в реактор второго энергоблока БелАЭС
Источник материала: ОНТ
Ядерное топливо готово для начальной загрузки в реактор второго энергоблока. Об этом стало известно 3 мая.
Топливо прошло так называемый входной контроль – под пристальным вниманием профильных специалистов БелАЭС, представителей «Атомстройэкспорта» и Новосибирского завода химконцентратов, на котором его производят. И каждый этап – внешнее состояние, геометрические параметры, целостность – контролировал «Госатомнадзор». По итогам подписан документ, который подтверждает надлежащее качество топлива и готовность к загрузке. До её начала оно будет в специальном хранилище.
Напомним, второй энергоблок готов на 80%. А вот первый уже в этом месяце может получить лицензию на эксплуатацию.
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Ядерное топливо готово для начальной загрузки в реактор второго энергоблока. Об этом стало известно 3 мая. Топливо прошло так называемый входной контроль – под...
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