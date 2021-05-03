В России 6-летний мальчик сел за руль и насмерть сбил свою мать

Источник материала: ОНТ

В Курской области 6-летний ребенок сел за руль автомобиля и случайно сбил свою мать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

Женщина оставила ребенка в машине, а мальчик, оказавшись в транспортном средстве один, сел за руль и завёл автомобиль. Машина поехала задним ходом и зажала женщину между двумя авто.

Из-за полученных травм мать ребёнка скончалась. Проводится проверка.

Фото: Pixabay

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