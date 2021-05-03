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В России 6-летний мальчик сел за руль и насмерть сбил свою мать
Источник материала: ОНТ
В Курской области 6-летний ребенок сел за руль автомобиля и случайно сбил свою мать. Об этом
Женщина оставила ребенка в машине, а мальчик, оказавшись в транспортном средстве один, сел за руль и завёл автомобиль. Машина поехала задним ходом и зажала женщину между двумя авто.
Из-за полученных травм мать ребёнка скончалась. Проводится проверка.
Фото: Pixabay
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В Курской области 6-летний ребенок сел за руль автомобиля и случайно сбил свою мать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по региону. Женщина...
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