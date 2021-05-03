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Уникальный случай: два тапира родились в Национальном зоопарке Никарагуа

03.05.2021 19:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Тапиры - это травоядные млекопитающие отряда непарнокопытные. Дело в том, что практически все виды этих животных на данный момент находятся в Красной книге. Они на грани исчезновения.

Потому появление на свет еще двоих представителей исчезающих представителей животного мира – повод для особой радости зоологов. Новорожденные тапиры еще совсем маленькие, это мальчик и девочка. Пока у них нет имен.

Кстати, в начале 2000-ых в Никарагуа обитало около двух тысяч тапиров. Но к настоящему времени в стране насчитывается несколько сотен особей.

Естественные враги этих животных – ягуары, медведи, крокодилы и анаконды. Но самый большой урон наносит человек. Уничтожая тропические леса, люди лишают тапиров среды обитания. Кроме того, браконьеры охотятся на тапиров ради мяса и кожи.

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Два детеныша тапира появились на свет с разницей в несколько часов. Но вся особенность в том, что в неволе эти животные не размножаются. Случай в никарагуанском...
 
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