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С 5 мая ритейлу запретят ввоз Nivea. Поставки из России тоже прекратят? Для себя можно ввозить? Сколько?
Источник материала: Tut.by
С 5 мая продукцию торговой марки Nivea
Будут ли ввозить после 5 мая Nivea из России?
Нет. Компаниям запретили ввоз Nivea с 5 мая не только из стран ЕС, но и из любой другой. Исключение не сделали и для стран ЕАЭС, в том числе для России.
А для себя можно ли привезти Nivea из России?
Как пояснили в Таможенном комитете, для личного пользования косметику Nivea из России в Беларусь привозить можно.
— Если вы не будете реализовывать эту продукцию в Беларуси, то купленный товар будет считаться для личного пользования, — пояснили в ГТК.
На вопрос, ввоз какого количества косметики будет считаться для личного пользования, нам ответили:
— Между Россией и Беларусью таможенного контроля и таможенного оформления нет.
То есть для себя из России можно ввезти косметику. Главное, чтобы товар не отнесли к коммерческой партии. Тем, кто попробует ввезти крупную партию Nivea, не стоит забывать, что специальные мобильные подразделения
А из ЕС привезти для себя косметику можно?
Да. В пресс-службе ГТК пояснили, что действие постановления не распространяется на ввозимые товары для личного пользования.
— Соответственно, косметику данного бренда можно ввозить для личного пользования. Только в таких случаях гражданам необходимо руководствоваться правилами перемещения товаров для личного пользования, — сказали в пресс-службе. Проще говоря, надо вписаться в лимиты и чтобы покупки отнесли к товарам для личного пользования.
Напомним, наземным транспортом сейчас беспошлинно можно ввозить до 25 килограммов товаров по весу и стоимостью до 500 евро (при въезде чаще 1 раза в 3 месяца лимиты — 300 евро и 20 кг, а если выезжать чаще раза в неделю, то лимиты еще меньше). Но нужно помнить, что решение по каждому человеку таможенники принимают индивидуально
Также дежурный Гродненской региональной таможни отметил, что если человек везет одну-две баночки, к примеру, крема, то никаких вопросов у таможенной службы к нему не возникнет.
— Ну, а если человек везет 10−15 баночек крема, то я сильно сомневаюсь, что их пропустят. Тем более, что на Nivea введены ограничения, — добавил дежурный.
Продукция Nivea, напомним, попала в список «запрещенки», который правительство составило для обеспечения защиты национальных интересов, «с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа». В этом же перечне запрещенных к ввозу и реализации товаров в Беларуси
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С 5 мая ритейлу запретят ввоз Nivea. Поставки из России тоже прекратят? Для себя можно ввозить? Сколько?
В ГТК рассказали, на кого не распространяется запрет на ввоз косметики торговой марки Nivea.
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