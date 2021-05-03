С 5 мая ритейлу запретят ввоз Nivea. Поставки из России тоже прекратят? Для себя можно ввозить? Сколько?

Источник материала: Tut.by

С 5 мая продукцию торговой марки Nivea запрещено ввозить в Беларусь, а также продавать ее остатки без маркировки. Речь идет о ввозе косметики для коммерческого использования. FINANCE.TUT.BY узнал, можно ли будет привозить Nivea из-за границы для личного пользования и в каких количествах.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Будут ли ввозить после 5 мая Nivea из России?

Нет. Компаниям запретили ввоз Nivea с 5 мая не только из стран ЕС, но и из любой другой. Исключение не сделали и для стран ЕАЭС, в том числе для России.

А для себя можно ли привезти Nivea из России?

Как пояснили в Таможенном комитете, для личного пользования косметику Nivea из России в Беларусь привозить можно.

— Если вы не будете реализовывать эту продукцию в Беларуси, то купленный товар будет считаться для личного пользования, — пояснили в ГТК.

На вопрос, ввоз какого количества косметики будет считаться для личного пользования, нам ответили:

— Между Россией и Беларусью таможенного контроля и таможенного оформления нет.

То есть для себя из России можно ввезти косметику. Главное, чтобы товар не отнесли к коммерческой партии. Тем, кто попробует ввезти крупную партию Nivea, не стоит забывать, что специальные мобильные подразделения будут следить , не ввозят ли из России коммерческие партии «запрещенки». В них могут входить специалисты таможни, органов внутренних дел, органов пограничной службы, Минсельхозпрода (подчиненных ему организаций), госветслужбы. Если найдут ввезенную «запрещенку» через российско-белорусскую границу, то владельцу груза выдадут специальное требование, после чего в течение суток надо вывезти товар из страны.

А из ЕС привезти для себя косметику можно?

Да. В пресс-службе ГТК пояснили, что действие постановления не распространяется на ввозимые товары для личного пользования.

— Соответственно, косметику данного бренда можно ввозить для личного пользования. Только в таких случаях гражданам необходимо руководствоваться правилами перемещения товаров для личного пользования, — сказали в пресс-службе. Проще говоря, надо вписаться в лимиты и чтобы покупки отнесли к товарам для личного пользования.

Напомним, наземным транспортом сейчас беспошлинно можно ввозить до 25 килограммов товаров по весу и стоимостью до 500 евро (при въезде чаще 1 раза в 3 месяца лимиты — 300 евро и 20 кг, а если выезжать чаще раза в неделю, то лимиты еще меньше). Но нужно помнить, что решение по каждому человеку таможенники принимают индивидуально по системе управления рисками.

Также дежурный Гродненской региональной таможни отметил, что если человек везет одну-две баночки, к примеру, крема, то никаких вопросов у таможенной службы к нему не возникнет.

— Ну, а если человек везет 10−15 баночек крема, то я сильно сомневаюсь, что их пропустят. Тем более, что на Nivea введены ограничения, — добавил дежурный.

Продукция Nivea, напомним, попала в список «запрещенки», который правительство составило для обеспечения защиты национальных интересов, «с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа». В этом же перечне запрещенных к ввозу и реализации товаров в Беларуси оказалась и продукция марки Skoda. Согласно документу, запрет на эту продукцию будет действовать 6 месяцев.