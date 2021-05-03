Трудно понять, на что рассчитывал: водитель Renault Arkana не пропустил трамвай (видео)

Источник материала: Onliner

В ГАИ Минска сообщили о ДТП на улице Первомайской: там Renault не пропустил трамвай. Авария произошла сегодня около 13:00. Как рассказали в «Минсктрансе», в результате этого происшествия движение трамваев в направлении улицы Змитрока Бядули было заблокировано почти на 40 минут.

— По предварительной информации, водитель Renault, двигаясь по улице Первомайской со стороны улицы Янки Купалы в направлении улицы Фрунзе, при развороте не уступил дорогу трамваю и столкнулся с ним. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, пострадавших нет, — рассказали в ГАИ.

Момент ДТП попал на видео.

Госавтоинспекция напоминает, при повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель транспортного средства, за исключением трамвая, обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам, движущимся прямо или направо, и попутному трамваю. Таким же правилом должны руководствоваться между собой водители трамваев.













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