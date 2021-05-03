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Разговорчики в сети: «Впереди огромный фронт работы»

03.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Лидеры мнений – о красно-зеленой чиновничьей истерии.

Ранее днем обнаружилось, что в Мостах покрасили памятник погибшим во Второй мировой войне. Обычный серый обелиск неожиданно стал красно-зеленым. Местная чиновница-идеолог пояснила: «Конечно, стало лучше! Красиво, сочно, ярко».

Разговорчики в сети: «Впереди огромный фронт работы»

Фото из Telegram

«Салiдарнасць» ранее уже высказалась на этот счет. Теперь же предлагаем подборку того, как отреагировал Байнет.

Владимир Максимков, продюсер: «Терминология времени. Придумал новое слово».

Разговорчики в сети: «Впереди огромный фронт работы»

Александр Степаненко, неравнодушный минчанин: «Читаешь новости о том, как в Беларуси все тотально разрисовывают в красно-зеленые тона – начиная от спортивных гирь в лидской школе и заканчивая памятником погибшим во Второй мировой в Мостах – и понимаешь, что наиболее эффективную кампанию по очернению государственной символики проводит само государство.

Тотально облачая все в официальный флаг, чиновники способствуют развитию у общества аллергии на красно-зеленую цветовую гамму. Уже даже не в шутку, а немного с ужасом гадаю – какими же дальнейшими будут действия властей по «популяризации государственных символов?»

Разговорчики в сети: «Впереди огромный фронт работы»

Людмила Мирзаянова, мать бывшего политзаключенного Федора Мирзаянова, попавшего под каток репрессий после Площади-2010: «В стране перекрашивают дымовые трубы ТЭЦ и памятники, заменяя бело-красно-белый или серебристый цвет зелено-красным. «Глупово», читаешь в комментариях. «Глупово»!

Но очевидны навязчивые мысли, повторяющееся поведение у исполнителей и отдающих приказы перекрасить «трубу» или «монумент». Чувствуется, как сильно хотят они избавиться от своей тревожности».

Олег Минич, художник: «Предлагаю ябацькам не останавливаться на достигнутом. Впереди огромный фронт работы. Как вариант предлагаю привести минский памятник Ильичу в надлежащий вид.

Разговорчики в сети: «Впереди огромный фронт работы»

Ну, во-первых, это красиво...»

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Лидеры мнений – о красно-зеленой чиновничьей истерии.
 
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