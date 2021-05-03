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Разговорчики в сети: «Впереди огромный фронт работы»
03.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Лидеры мнений – о красно-зеленой чиновничьей истерии.
Ранее днем обнаружилось, что в Мостах покрасили памятник погибшим во Второй мировой войне. Обычный серый обелиск
Фото из Telegram
«Салiдарнасць»
Тотально облачая все в официальный флаг, чиновники способствуют развитию у общества аллергии на красно-зеленую цветовую гамму. Уже даже не в шутку, а немного с ужасом гадаю – какими же дальнейшими будут действия властей по «популяризации государственных символов?»
Но очевидны навязчивые мысли, повторяющееся поведение у исполнителей и отдающих приказы перекрасить «трубу» или «монумент». Чувствуется, как сильно хотят они избавиться от своей тревожности».
Ну, во-первых, это красиво...»
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Лидеры мнений – о красно-зеленой чиновничьей истерии.
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