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Врачи борются за жизнь мальчика, который получил тяжелые ожоги, спасая брата
Источник материала: Навiны
Состояние ребенка, который спас своего брата из горящего дома, остается тяжелым. Он находится на ИВЛ, в данный момент он нетранспортабелен.
«Поручено сделать все необходимое для стабилизации состояния
По словам Андрея Борисова,
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Состояние ребенка, который спас своего брата из горящего дома, остается тяжелым. Он находится на ИВЛ, в данный момент он нетранспортабелен.
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