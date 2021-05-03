Быстро, экологично, полезно для здоровья: в странах СНГ набирает популярность велопрокат

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На длинные майские выходные многие жители Москвы уехали за город. Те, кто остался, проводят время в парках. Особенно рады велосипедисты – на дорожках свободно и можно развить хорошую скорость. Аренда двухколесного транспорта начинается от двух долларов в час. Сколько стоит проехать на велосипеде в странах Содружества – в обзоре корреспондентов «МИР 24».



Велосипед – одно из любимых средств передвижения жителей Нур-Султана. Велосезон в столице открыли на месяц раньше – как только в потеплело. Для горожан работают 154 станции. Для проката доступны почти тысяча велосипедов. Тарифы остались прошлогодние: час проката стоит 3,5 доллара. Выгоднее купить абонемент на месяц. Он обойдется около шести долларов – это в два раза дешевле проездного на автобус. Если оплатить за квартал или сразу за сезон, будет еще дешевле. Купить абонемент можно онлайн. Станции проката работают круглосуточно. Самые популярные маршруты у жителей – Центральный парк и площадь у Дома министерств.



В Южной столице Казахстана кататься предпочитают не только в главном парке. Велодорожки есть во многих скверах Алматы, протяженность велотрасс – 82 километра. Это настоящий рай для любителей погонять с ветерком. На двухколесном транспорте в Алматы ездят на работу, по делам, на встречи с друзьями. Это и удобно – в пробках стоять не приходится, и экологично – смога в городе меньше. Если своего велосипеда нет, его можно взять напрокат.

По всему городу круглосуточно работают больше 300 автоматических станций. На полчаса экологичное средство передвижения можно взять бесплатно. Час стоит от 23 центов. Аренда на сутки в среднем обойдется в 7-12 долларов.

В Минске стоимость проката велосипеда начинается от полутора долларов в час. За каждый последующий нужно доплатить доллар. Сутки обойдутся примерно в шесть долларов. Услуга аренды двухколесного транспорта в столице Беларуси популярна. Кататься можно не только в парках. По всему Минску проложены велодорожки. К лету городские власти обещают объединить их в единую сеть, а также создать больше мест для парковки.



Проблема с перегруженными дорогами все больше беспокоит жителей Армении. По улицам Еревана в час пик проехать очень сложно, поэтому многие жители пересели на велосипеды. Тем более что в городе обустроены дорожки. Те, у кого нет личных велосипедов, могут их арендовать через телефонное приложение. Для этого нужно подать запрос, пополнить счет, и система покажет, где поблизости есть свободный транспорт. Стоимость аренды составляет 9 центов в час.



В столице Таджикистана специальных дорожек для двухколесного транспорта пока нет. Но любители велоспорта могут кататься по набережной реки Душанбинка. Пешеходов немного, ездить с комфортом никто не мешает. Те, у кого нет своего велосипеда, берут напрокат за 30-40 центов за целый день. С каждым годом любителей крутить педали в стране становится все больше. Проводятся марафоны и турниры по этому виду спорта. В конце прошлого года в республике впервые со времен СССР появилась Федерация по велоспорту.