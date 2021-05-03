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Быстро, экологично, полезно для здоровья: в странах СНГ набирает популярность велопрокат
03.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На длинные майские выходные многие жители Москвы уехали за город. Те, кто остался, проводят время в парках. Особенно рады велосипедисты – на дорожках свободно и можно развить хорошую скорость. Аренда двухколесного транспорта начинается от двух долларов в час. Сколько стоит проехать на велосипеде в странах Содружества – в обзоре корреспондентов «МИР 24».
В Южной столице Казахстана кататься предпочитают не только в главном парке. Велодорожки есть во многих скверах Алматы, протяженность велотрасс – 82 километра. Это настоящий рай для любителей погонять с ветерком. На двухколесном транспорте в Алматы ездят на работу, по делам, на встречи с друзьями. Это и удобно – в пробках стоять не приходится, и экологично – смога в городе меньше. Если своего велосипеда нет, его можно взять напрокат.
По всему городу круглосуточно работают больше 300 автоматических станций. На полчаса экологичное средство передвижения можно взять бесплатно. Час стоит от 23 центов. Аренда на сутки в среднем обойдется в 7-12 долларов.
В Минске стоимость проката велосипеда начинается от полутора долларов в час. За каждый последующий нужно доплатить доллар. Сутки обойдутся примерно в шесть долларов. Услуга аренды двухколесного транспорта в столице Беларуси популярна. Кататься можно не только в парках. По всему Минску проложены велодорожки. К лету городские власти обещают объединить их в единую сеть, а также создать больше мест для парковки.
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Корреспонденты «МИР 24» сравнили условия и цены на аренду велосипедов.
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