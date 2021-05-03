Ethereum пробил $3 тысячи и растёт быстрее биткоина









На момент публикации курс эфира составлял около $3155. За 2021 год токен поднялся в цене более чем на 300%. Для сравнения, биткоин за четыре месяца с начала года прибавил 95%.





Как отмечают эксперты, эфир набирает обороты вместе с децентрализованными финансовыми приложениями, которые часто строятся на этом блокчейне. DeFi-приложения призваны заменить традиционные продукты для кредитования, трейдинга и других финансовых услуг и работают в обход сторонних компаний и банков. Объём транзакций на блокчейне Ethereum в апреле составил небывалые 41,7 млн.



