Владислав Татур: «Не уверен, что руководство «Немана» примет отставку: Ковалевич – максимально удобная фигура для управленцев клуба»









«Не уверен, что руководство примет отставку: Ковалевич – максимально удобная фигура для управленцев клуба. Допускаю, что команда вновь впишется за тренера, как это было на старте прошлого сезона – тогда гродненцы набрали фантастический ход и за пять туров до конца чемпионата претендовали на титул. Вполне могут выписать пару матчей на исправление ситуации и сейчас.





Повторить трюк с резким преображением будет очень сложно. Во-первых, нет тех исполнителей. Во-вторых, впереди по календарю встречи со всеми лидерами. В этом смысле ситуация для потенциально нового тренера тоже не самая приятная.





Так что перед боссами «Немана» сложный выбор. Думаю, ситуация прояснится в ближайшие дни: нужно принимать решение», – написал Татур в своем Telegram-канале.