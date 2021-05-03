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Владислав Татур: «Не уверен, что руководство «Немана» примет отставку: Ковалевич – максимально удобная фигура для управленцев клуба»
Источник материала: Партизан
Журналист Владислав Татур поделился мнением о возможном уходе Игоря Ковалевича из «Немана». Напомним, что 53-летний специалист подал в отставку после поражения от «Ислочи».
«Не уверен, что руководство примет отставку: Ковалевич – максимально удобная фигура для управленцев клуба. Допускаю, что команда вновь впишется за тренера, как это было на старте прошлого сезона – тогда гродненцы набрали фантастический ход и за пять туров до конца чемпионата претендовали на титул. Вполне могут выписать пару матчей на исправление ситуации и сейчас.
Повторить трюк с резким преображением будет очень сложно. Во-первых, нет тех исполнителей. Во-вторых, впереди по календарю встречи со всеми лидерами. В этом смысле ситуация для потенциально нового тренера тоже не самая приятная.
Так что перед боссами «Немана» сложный выбор. Думаю, ситуация прояснится в ближайшие дни: нужно принимать решение», – написал Татур в своем Telegram-канале.
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Владислав Татур: «Не уверен, что руководство «Немана» примет отставку: Ковалевич – максимально удобная фигура для управленцев клуба»
Журналист Владислав Татур поделился мнением о возможном уходе Игоря Ковалевича из «Немана». Напомним, что 53-летний специалист подал в отставку после поражения от...
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